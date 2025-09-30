Руските дипломати вече не могат да влизат в Чехия

Чешкото правителство забрани на притежателите на руски дипломатически и служебни паспорти да влизат в страната.

Забраната не засяга дипломатите, които вече са акредитирани в Чехия, както тези, които преминават през страната на път за поста си или към срещи на международни организации, уточнява чешкото обществено радио.

Мярката ще се прилага на външните шенгенски граници на страната, включително шест международни летища.

Говорителят на външното министерство Даниел Дрейк посочи пред Агенция "Франс прес", че мярката влиза в сила незабавно и че Прага е първата страна в ЕС, която я приема.

Външният министър на Ян Липавски каза, че Чехия ще продължи да настоява за общоевропейски ограничения срещу Русия в Шенгенското пространство.

По думите му мярката ще помогне за решаването на проблема със сигурността в Чехия, тъй като руската дипломатическа мрежа прикрива агенти, които застрашават чешката сигурност.

В годишния доклад на чешките служби за 2024 г. пише, че "Русия продължава усилията си да възстанови по-широки шпионски мрежи, действащи под дипломатическо прикритие", отбелязва АФП.