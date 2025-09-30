Руските дипломати вече не могат да влизат в Чехия

Прага продължава да настоява за общоевропейски ограничения срещу Русия в Шенгенското пространство

OFFNews 30 септември 2025 в 16:12 1226 1
Прага, Чехия

Снимка Архия
Прага

Чешкото правителство забрани на притежателите на руски дипломатически и служебни паспорти да влизат в страната.

Забраната не засяга дипломатите, които вече са акредитирани в Чехия, както тези, които преминават през страната на път за поста си или към срещи на международни организации, уточнява чешкото обществено радио.

Мярката ще се прилага на външните шенгенски граници на страната, включително шест международни летища.

Говорителят на външното министерство Даниел Дрейк посочи пред Агенция "Франс прес", че мярката влиза в сила незабавно и че Прага е първата страна в ЕС, която я приема.

Външният министър на Ян Липавски каза, че Чехия ще продължи да настоява за общоевропейски ограничения срещу Русия в Шенгенското пространство.

По думите му мярката ще помогне за решаването на проблема със сигурността в Чехия, тъй като руската дипломатическа мрежа прикрива агенти, които застрашават чешката сигурност.

В годишния доклад на чешките служби за 2024 г. пише, че "Русия продължава усилията си да възстанови по-широки шпионски мрежи, действащи под дипломатическо прикритие", отбелязва АФП.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6764

    1

    GB

    30.09 2025 в 16:43

    -0
    +3
    Чудесно!
     
    X

    Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях