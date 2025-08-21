Руски удар уби един и рани двама при атака срещу Лвов. Нападение имаше и по Закарпатието

Един убит и двама ранени - това е равносметката от руската комбинирана атака срещу украинския град Лвов през нощта, обяви областният управител на Лвовска област Максим Козицки в приложението Телеграм, цитиран от Укринформ.

"По предварителна информация вследствие на комбиниран удар, при който бяха използвани дронове и крилати ракети, един човек бе убит и двама бяха ранени. На десетина жилищни сгради са нанесени щети", написа Козицки.

За атаката срещу Лвов съобщи и кметът на украинския град Андрий Садови.

"Нощта в Лвов беше шумна. Врагът извърши комбинирана атака, като използва дронове "Шахед" и ракети", написа Садови.

Съобщено бе също, че при нападението са изпочупени прозорци на жилищни сгради и че има нанесени щети на покриви. Спешните служби работят на място.

Садови каза още, че са избухнали пожари и че се готви заседание на комисията за справяне с извънредните ситуации.

Цяла нощ регионите на Украйна са атакувани от стотици „шахеди“, които след 4 часа сутринта достигнаха западната част и атакуваха Мукачево в Закарпатието, Лвов и Луцк, посочва Би Би Си.

Лвов и Луцк са нападнати и с крилати ракети. Почти цяла нощ дронове са атакували или са прелетели край Киев, където се е активирала противовъздушната отбрана.

През нощта Русия е нанесла най-малко четири удара с „Кинжал“-и по Ровенска област, а мониторинговите канали съобщиха за удар по град Дубно.

След 4 ч. сутринта части от Украйна са обсипани с крилати ракети „Калибр“, изстреляни от морето, и крилати ракети Х-101, изстреляни от Ту-95МС.

Според ВВС и ВСУ първите групи крилати ракети от юга на Украйна през Одеска и Виницка област са прелетели над западните региони, по-специално Ивано-Франковска и Тернополска област.

Мониторингови канали съобщиха за атака срещу Мукачево.

„В резултат на вражеската атака през нощта е нанесен удар по територията на едно от предприятията в града. На мястото на инцидента работят спасителни служби“, написа Мукачевският градски съвет.

Ударите по Закарпатието по време на масирани атаки са голяма рядкост.