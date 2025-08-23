Русия обяви, че е превзела 2 села в Донецк

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС.
"През последните 24 часа руските войски освободиха селищата Клебан-Бик и Среднее в (Донецката народна република)", сe казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от БТА.
Тази новина не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Клебан-Бик се намира в южната част на Краматорски район - най-северния в Донецка област. Близо до селото има важно водохранилище.
Среднее също се намира в Краматорски район, но в Лиманската градска община, в северната част на тази административна единица.
Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.
Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.
В края на миналия месец Русия все пак обяви, че е превзела Часов Яр. Няма потвърждение от украинска страна, че градът е паднал.
Часов Яр обаче не е споменат в последната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съобщава, цитирана от Укринформ, за 143 сражения вчера.
