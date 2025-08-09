Разгневени пътници спряха ферибот на пристанище Пирея

Пристанище Пирея

Снимка Архив
Пристанище Пирея

Пътници в Атина са спрели днес сутринта ферибот да отплава от пристанището Пирея към Цикладските острови, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА. 

Хората били гневни, защото заради бурен вятър курсовет вчера били отменени и те не успели да тръгнат към дестинацията си. Днес пък екипажът на кораба не ги допуснал да се качат на плавателния съд, защото не могат да презаверят билетите си. 

Ядосани пътниците се качили на рампата и в продължение на часове не позволявали на ферибота да отпътува.

След намеса на бреговата охрана, която заплашила недоволните с арест и провела дълги преговори с тях, корабът отплавал. 

