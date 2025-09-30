Путин обяви, че Русия побеждава в 'праведната битка' в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.
"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията, цитирано и от БТА.
Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.
"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.
"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.
Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.
Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.
Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.
Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в Източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение за селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.
30.09 2025 в 11:59
30.09 2025 в 11:44
30.09 2025 в 11:39
30.09 2025 в 11:00
След месеци на разногласия относно мирните преговори, Белият дом и няколко кремълски пропагандисти най-накрая са единодушни за нещо - войната на Русия в Украйна не върви добре за Москва.Руската пропагандистка Татяна Монтян призна, че липсва човешка сила за настъпателни операции, предупреждавайки, че президентът Владимир Путин може да бъде принуден да обяви нова вълна на мобилизация, „ако няма голям пробив в тази пролетно-есенна кампания“.„Значи искате да кажете, че руското Министерство на отбраната лъже?“
„През първата половина на септември темпото на офанзивата се забави значително. Възможно е да са вложили последните си резерви“, каза тя в скорошно интервю на 22 септември.
Дмитрий Рогозин, руски сенатор, представляващ окупираната Запорожка област, отиде по-далеч, като призна на 21 септември, че фронтовата линия е достигнала „безизходица“ и че Москва е неспособна да постигне значителен напредък. Kyiv Independent
30.09 2025 в 10:50
30.09 2025 в 10:42
„Вашето съобщение е изпратено до ГРУ.“ Как военното разузнаване, заедно с неонацистката група „Топаз“, създава Telegram ботове за вербуване на саботьори.
Журналистът от „Система“ Даниил Беловодиев проследи пунктовете за разпространение на ботовете и разговаря с администратора на един от тях. Това за първи път разкри, че освен ГРУ, зад кампанията за набиране на персонал стоят неонацистката медийна личност „Топаз“ и наемници от фенската бригада на Еспаньол.
Съдържание:
Мисия „Сблъсък с западното зло“.
Телеграм бот "GRU"
Телеграм бот „Окото на Саурон“
Съвместно производство на роботи: ГРУ, Еспаньола, Топаз
Проектът „Руски свят“: Саботаж и още
https://www.currenttime.tv/a/systema-oko-gru/33540426.html
30.09 2025 в 10:24
Изроди неземни! Да горите в ада!
30.09 2025 в 10:21
Малка поправка, годините са не почти 3, а почти 4.
30.09 2025 в 10:18
30.09 2025 в 10:08
Трябвало да събере 135 000, до 1_ви октомври..
Владимир Путин подписа указ за есенната военна служба, считано от 1 октомври 2025 г.
Според документа, 135 000 мъже на възраст от 18 до 30 години ще бъдат призовани в армията.
https://www.currenttime.tv/a/rossiya-putin-prizyv/33544024.html
