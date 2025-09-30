Путин обяви, че Русия побеждава в 'праведната битка' в Украйна

OFFNews 30 септември 2025 в 09:49 2000 11
Владимир Путин

Снимка Getty images
Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията, цитирано и от БТА.

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в Източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение за селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4000

    11

    кинджал

    30.09 2025 в 11:59

    -0
    +0
    Oт 140 милиона мъртви души едва ли някой вярва на тези бръщолевения на човек, който живее в собствен, измислен от него самия свят.

    142

    10

    Октим

    30.09 2025 в 11:44

    -0
    +4
    Ясно!!! Започне ли се с такива речи, на които могат да вярват САМО крепостните цървули и техните подобия в България, значи блатните изроди са много по-зле от очакваното, като им пожелавам от сърце да бъдат смачкани и изтребени до крак!!!

    4000

    9

    Yavor Asparuhov

    30.09 2025 в 11:39

    -0
    +5
    Заедно защитаваме ... единството на историческата ни съдба!!! Ще ни влачат всички към дъното, защитавайки това "единство". Няма измъкване

    3060

    8

    helper68

    30.09 2025 в 11:00

    -0
    +12
    Дори руските пропагандисти не смятат, че войната в Украйна върви добре
    След месеци на разногласия относно мирните преговори, Белият дом и няколко кремълски пропагандисти най-накрая са единодушни за нещо - войната на Русия в Украйна не върви добре за Москва.Руската пропагандистка Татяна Монтян призна, че липсва човешка сила за настъпателни операции, предупреждавайки, че президентът Владимир Путин може да бъде принуден да обяви нова вълна на мобилизация, „ако няма голям пробив в тази пролетно-есенна кампания“.„Значи искате да кажете, че руското Министерство на отбраната лъже?“
    „През първата половина на септември темпото на офанзивата се забави значително. Възможно е да са вложили последните си резерви“, каза тя в скорошно интервю на 22 септември.
    Дмитрий Рогозин, руски сенатор, представляващ окупираната Запорожка област, отиде по-далеч, като призна на 21 септември, че фронтовата линия е достигнала „безизходица“ и че Москва е неспособна да постигне значителен напредък. Kyiv Independent

    3980

    7

    Niko Kolev

    30.09 2025 в 10:50

    -0
    +14
    Ей, кога минаха тия три дни...

    3060

    6

    helper68

    30.09 2025 в 10:42

    -2
    +10
    За любопитните, как ''другарите'' набират саботьори..
    „Вашето съобщение е изпратено до ГРУ.“ Как военното разузнаване, заедно с неонацистката група „Топаз“, създава Telegram ботове за вербуване на саботьори.
    Журналистът от „Система“ Даниил Беловодиев проследи пунктовете за разпространение на ботовете и разговаря с администратора на един от тях. Това за първи път разкри, че освен ГРУ, зад кампанията за набиране на персонал стоят неонацистката медийна личност „Топаз“ и наемници от фенската бригада на Еспаньол.
    Съдържание:
    Мисия „Сблъсък с западното зло“.
    Телеграм бот "GRU"
    Телеграм бот „Окото на Саурон“
    Съвместно производство на роботи: ГРУ, Еспаньола, Топаз
    Проектът „Руски свят“: Саботаж и още
    https://www.currenttime.tv/a/systema-oko-gru/33540426.html

    4764

    5

    Kilca

    30.09 2025 в 10:24

    -0
    +41
    Ето това е "праведната битка на Русия": "Руски дрон уби украинско семейство, загинаха две деца на 4 и 6 години".

    Изроди неземни! Да горите в ада!

    2970

    4

    Джендо Джедев

    30.09 2025 в 10:21

    -0
    +11
    БотоксПутю,

    Малка поправка, годините са не почти 3, а почти 4.

    4246

    3

    БотоксПутю

    30.09 2025 в 10:18

    -0
    +19
    Значи отново Вставай страна огромная? Нещо не върви "спецоперацията" по план. От 3 дена, та досега на почти 3 години. Още една година им трябва, та да я докарат по време като Великата отечествена.

    3060

    2

    helper68

    30.09 2025 в 10:08

    -0
    +23
    ''Другаря'' май се опитва да си оправдае мобилизацията.. :)))
    Трябвало да събере 135 000, до 1_ви октомври..

    Владимир Путин подписа указ за есенната военна служба, считано от 1 октомври 2025 г.

    Според документа, 135 000 мъже на възраст от 18 до 30 години ще бъдат призовани в армията.
    https://www.currenttime.tv/a/rossiya-putin-prizyv/33544024.html
     
    X

    Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях