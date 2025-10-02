Пореден обмен: В Украйна се връщат и герои от Азовстал, пленени през 2022 г.

Украйна и Русия извършиха пореден обмен на военнопленници и 185 украински военнослужещи и 20 цивилни се завърнаха у дома, обяви президентът Володимир Зеленски в публикация в „Телеграм“.

„Връщаме у дома 185 наши защитници от руски плен. Сто осемдесет и трима са наборни военнослужещи и сержанти, а двама са офицери. Те са воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавна гранична служба. Заедно с нашите защитници у дома се прибират и цивилни – 20 наши граждани. Всички ще получат подкрепата, от която се нуждаят“, написа Зеленски.

Той отбеляза, че освободените са се сражавали в Мариупол и в „Азовстал“, както и в Чернобилската АЕЦ и че повечето от тях са били в плен от 2022 година.

„Благодарим на всички, които правят обмените възможни. Вече сме прибрали у дома повече от 7000 от нашите хора от началото на пълномащабната инвазия. Трябва да си върнем всички и работим за това всеки един ден“, каза още Зеленски.

Последната размяна на военнопленници между Украйна и Русия се състоя на 24 август. Тогава бяха освободени и украинският журналист Дмитро Хилюк и бившият кмет на Херсон Володимир Миколаенко.

Руското Министерство на отбраната по-рано днес също съобщи за размяната и че са били освободени 185 руски военнослужещи и 20 цивилни.

Москва допълни, че тя се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг преки мирни преговори с Украйна в Истанбул на 23 юли.