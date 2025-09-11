Полша праща 40 000 войници на границата с Беларус и Русия

OFFNews 11 септември 2025 в 18:15 1692 1
полски войници
Полски войници.

Полша ще изпрати 40 000 войници на границата с Беларус и Русия, стана ясно днес.

Заместник-министърът на отбраната във Варшава Цезарий Томчик заяви, че преди руско-беларуските учения "Запад - 2025" Полша ще изпрати около 40 000 войници на границата, съобщиха полските медии.

Според Томчик страната се е подготвяла за тези маневри от няколко месеца, а учения са проведени с участието на над 30 000 войници и съюзници от НАТО, за да се отработят мерки за отговор.

По-рано полските власти затвориха границата с Беларус и също поискаха военна подкрепа от НАТО.

Ученията „Запад-2025“ са насрочени за 12-16 септември.

    pr07ecH70r

    11.09 2025 в 19:29

    Направо да влизат, да минават през мустака и да приключват с оркската сган!
     