Полша праща 40 000 войници на границата с Беларус и Русия

Полша ще изпрати 40 000 войници на границата с Беларус и Русия, стана ясно днес.
Заместник-министърът на отбраната във Варшава Цезарий Томчик заяви, че преди руско-беларуските учения "Запад - 2025" Полша ще изпрати около 40 000 войници на границата, съобщиха полските медии.
Според Томчик страната се е подготвяла за тези маневри от няколко месеца, а учения са проведени с участието на над 30 000 войници и съюзници от НАТО, за да се отработят мерки за отговор.
По-рано полските власти затвориха границата с Беларус и също поискаха военна подкрепа от НАТО.
Ученията „Запад-2025“ са насрочени за 12-16 септември.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3550
1
11.09 2025 в 19:29
За година: 13% ръст на пациентите със сърдечна недостатъчност в активна възраст
''България е по-заплашена от Полша. Тук руските дронове могат да достигнат по-лесно''
Синдикатът на МВР: Случаят с пребития полицейски шеф в Русе се употребява политически
Три протеста днес и утре искат свобода за Благомир Коцев и задържаните младежи в Русе
Синдикатът на МВР: Случаят с пребития полицейски шеф в Русе се употребява политически