Полша праща 40 000 войници на границата с Беларус и Русия

Полша ще изпрати 40 000 войници на границата с Беларус и Русия, стана ясно днес.

Заместник-министърът на отбраната във Варшава Цезарий Томчик заяви, че преди руско-беларуските учения "Запад - 2025" Полша ще изпрати около 40 000 войници на границата, съобщиха полските медии.

Според Томчик страната се е подготвяла за тези маневри от няколко месеца, а учения са проведени с участието на над 30 000 войници и съюзници от НАТО, за да се отработят мерки за отговор.

По-рано полските власти затвориха границата с Беларус и също поискаха военна подкрепа от НАТО.

Ученията „Запад-2025“ са насрочени за 12-16 септември.