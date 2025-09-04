Откриха изоставено бебе в количка за пазаруване в Атина

Бебе на около два месеца е било изоставено в количка за супермаркет в централния квартал Кукаки в Атина късно вечерта в сряда, предава „Екатимерини“.
Детето е намерено в малък парк до булевард Калироис от 54-годишна местна жителка, която веднага сигнализирала властите.
Полицаите откарали бебето в детската болница „Агия София“, където остава под медицински грижи.
Няколко часа преди да бъде намерено, 36-годишна жена се явила в полицейското управление в пристанищния град Пирея, на няколко километра южно от Атина, и заявила, че непознат мъж е отвлякъл детето ѝ, докато тя била в аптека.
По първоначални данни жената е майката на изоставеното бебе, но връзката им предстои да бъде потвърдена с медицински изследвания.
Разследващите посетили аптеката, посочена в разказа ѝ, като са иззели записи от охранителните камери и разпитали служителите. Според показанията ѝ, тя е дала бебето на мъж, когото срещнала в автобус, а той ѝ предоставил пари, за да купи бебешко мляко. Докато тя била вътре в аптеката, мъжът избягал с детето. Служителите изясняват дали случаят е свързан с подобен инцидент в южния атински квартал Алимос по-рано тази година.
Жената е задържана по обвинение в излагане на малолетно лице на опасност и се очаква да се яви пред съдия по-късно в четвъртък.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)