Орбан предрича ''хаос и бедност'', ако проевропейската опозция спечели изборите

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че догодина на парламентарните избори унгарците ще трябва да изберат между партия, готова да действа самостоятелно, и такава, която според него ще вкара страната в „хаос и бедност“ чрез по-тясно свързване с Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Политолозите смятат, че догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., ще се изправи пред най-тежките избори в кариерата си заради икономическите проблеми и високата инфлация. За да се противопостави на претендента си от партия „Тиса“, Петер Мадяр, Орбан обяви мерки като данъчни облекчения за семейства, ваучери за храна за пенсионери и евтини заеми за първоначално закупуване на жилище.

Унгарската информационна агенция МТИ съобщи, че Орбан предлага да се трансформира структурата на Европейския съюз в система от концентрични кръгове. Според него такъв модел би могъл да осигури оцеляването на европейското сътрудничество и на ЕС като цяло през следващите десет години. Без тази промяна, според Орбан, ЕС рискува да се „разпадне“.

Вчера претендентът на Орбан- Петер Мадяр заяви, че Унгария е обхваната от множество кризи – включително по отношение на разходите за живот, общественото доверие и демократичните стандарти. Ако бъде избран, Мадяр обеща да възроди икономиката, като отключи милиарди евро от европейски фондове, които са спрени заради политиките на Орбан, да се бори с корупцията и да въведе данък върху богатството, като същевременно намали данъците за ниските доходи.