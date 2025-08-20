Огнено кълбо огря нощното небе в Япония

Ярко огнено кълбо премина през небето на Западна Япония и шокира жителите, съобщи The Guardian.

Видеа и снимки на ярката светлинна топка, видима от стотици километри, се появиха онлайн малко след 23:00 ч. местно време във вторник. Експерти заявиха, че това е естествено явление.

Тошихиса Маеда, директор на Космическия музей в Сендай, разположен в региона Кагошима в Югозападна Япония, заяви, че това е бил изключително ярък метеор. "Хората казаха, че са чувствали как въздухът вибрира. "Метеорът беше толкова ярък, колкото Луната", съобщи Маеда.

Според специалиста метеорът най-вероятно се е приземил в Тихия океан.

От НАСА считат, че обекти, които причиняват такива явления, могат да надвишават един метър в диаметър. Огнените кълба, които експлодират в атмосферата, технически се наричат болиди, но терминът "огнено кълбо" често се използва като синоним.