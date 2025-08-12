Нигер разследва продажбата на най-големия метеорит от Марс, открит досега на Земята. Миналия месец парчето скала бе продадено на търг в Ню Йорк за над 5 млн. долара, съобщи Асошиейтед прес. Според властите има съмнения за незаконен международен трафик и неправомерен износ. Нигерският президент Абдурахман Тиани вече наложи мораториум върху износа на ценни и полускъпоценни камъни, както и метеорити.

Скалата, известна като NWA 16788, е изкопана през ноември 2023 г. в северозападен Нигер от „ловец на метеорити“. Тя тежи 25 килограма. Откъснала се е от повърхността на Марс в резултат на масивен удар на астероид и е пропътувала 225 милиона километра до Земята.

Ловът на метеорити набира популярност в сухи страни от Сахара като Нигер. Ловците на метеорити търсят космически камъни, които да продадат на колекционери или учени. Най-редките и ценени са от Марс или Луната. Въпреки че метеорити могат да паднат навсякъде на Земята, Сахара се е превърнала в предпочитано място за откриването им, отчасти заради благоприятния климат за тяхното запазване.

Според академичното списание Heritage камъкът е бил продаден на международен търговец, преди да попадне в частна галерия в Италия. Екип от учени от Университета във Флоренция го е изследвал миналата година, за да научи повече за структурата му и произхода му преди падането на Земята, посочва изданието. Метеоритът е бил изложен за кратко в Рим, преди отново да се появи публично миналия месец в Ню Йорк по време на търга, където е продаден за рекордните 5,3 млн. щатски долара.

Сега Нигер повдигна въпроса как е станало така, че метеоритът да бъде продаден на търг. Правителството съобщи, че е започнало разследване миналия месец, за да определи обстоятелствата около намирането и продажбата на метеорита, съобщавайки в изявление, че това е „близо до незаконен международен трафик“.

Според експерти по културно наследство по силата на конвенцията на ЮНЕСКО такива редки минерали могат да се считат за културно наследство, ако Нигер докаже собственост и незаконен износ. Ако обаче метеоритът е деклариран правилно при внос в САЩ, страната може да откаже да го върне.



