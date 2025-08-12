Нигер разследва продажбата на най-големия метеорит от Марс, открит досега на Земята. Миналия месец парчето скала бе продадено на търг в Ню Йорк за над 5 млн. долара, съобщи Асошиейтед прес. Според властите има съмнения за незаконен международен трафик и неправомерен износ. Нигерският президент Абдурахман Тиани вече наложи мораториум върху износа на ценни и полускъпоценни камъни, както и метеорити.
Скалата, известна като NWA 16788, е изкопана през ноември 2023 г. в северозападен Нигер от „ловец на метеорити“. Тя тежи 25 килограма. Откъснала се е от повърхността на Марс в резултат на масивен удар на астероид и е пропътувала 225 милиона километра до Земята.
Ловът на метеорити набира популярност в сухи страни от Сахара като Нигер. Ловците на метеорити търсят космически камъни, които да продадат на колекционери или учени. Най-редките и ценени са от Марс или Луната. Въпреки че метеорити могат да паднат навсякъде на Земята, Сахара се е превърнала в предпочитано място за откриването им, отчасти заради благоприятния климат за тяхното запазване.
Според академичното списание Heritage камъкът е бил продаден на международен търговец, преди да попадне в частна галерия в Италия. Екип от учени от Университета във Флоренция го е изследвал миналата година, за да научи повече за структурата му и произхода му преди падането на Земята, посочва изданието. Метеоритът е бил изложен за кратко в Рим, преди отново да се появи публично миналия месец в Ню Йорк по време на търга, където е продаден за рекордните 5,3 млн. щатски долара.
Сега Нигер повдигна въпроса как е станало така, че метеоритът да бъде продаден на търг. Правителството съобщи, че е започнало разследване миналия месец, за да определи обстоятелствата около намирането и продажбата на метеорита, съобщавайки в изявление, че това е „близо до незаконен международен трафик“.
Според експерти по културно наследство по силата на конвенцията на ЮНЕСКО такива редки минерали могат да се считат за културно наследство, ако Нигер докаже собственост и незаконен износ. Ако обаче метеоритът е деклариран правилно при внос в САЩ, страната може да откаже да го върне.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)
Мнозинството германци са недоволни след 100 дни управление на Мерц