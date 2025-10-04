Напрежение в Тбилиси: Полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи

Полицията в Грузия използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като протестиращи се опитаха да нахлуят в президентския дворец в Тбилиси, предаде АФП.

Хиляди хора излязоха по улиците на столицата, откликвайки на призива на опозицията за масова демонстрация под надслов „последен шанс“ за спасение на демокрацията.

Обичайно незабележимите местни избори придобиха голямо значение след месеци на обиски в независими медии, приемане на закони, ограничаващи гражданското общество, и арести на десетки опоненти и активисти.

Преди демонстрацията властите предупредиха, че ще реагират твърдо срещу онези, които според тях се стремят към "революция".

Над 6000 протестиращи са се събрали пред сградата на градския съвет в Тбилиси, развявайки грузински и европейски знамена, докато тълпите продължаваха да се стичат по главната улица на столицата.

Премиерът Иракли Кобахидзе заяви, че плановете за "революция" са обречени на провал, обвинявайки организаторите в радикализъм и заплашвайки, че "мнозина може да се окажат зад решетките".

Правозащитни организации твърдят, през последната година около 60 души, сред които опозиционни лидери, журналисти и активисти, са били арестувани. Европейският съюз наложи санкции на няколко представители на управляващата партия "Грузинска мечта" заради предишни репресии срещу протестиращи.

Предварителните резултати на местните избори в Грузия са над 70% в полза на "Грузинска мечта".

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година, когато „Грузинска мечта“ спечели парламентарните избори, които според критиците са били фалшифицирани.

„Грузинска мечта“ замрази преговорите за присъединяване на Грузия към Европейския съюз, което от години бе национална цел.