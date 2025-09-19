Над 700 000 руски войници се бият в Украйна, заяви Путин

Над 700 000 руски войници се бият в момента в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните групи в Москва, съобщи БТА.
Има над 700 000 души по линията на съприкосновение, каза Путин, коментирайки на срещата идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи. Президентът отбеляза, че не всички войници се възприемат като държавни служители. "Сред тези хора трябва да подберем онези, които имат желание и склонност към такъв вид работа", като държавната служба, допълни той.
Според направена наскоро от военни експерти оценка общата численост на руските въоръжени сили, включително тези извън Украйна, е малко под 1,3 милиона души. Силите на Киев се изчисляват на около 900 000 активни войници, отбелязва ДПА.
Нито една от страните не е предоставила точни подробности за загубите си до момента, подчертава агенцията.
