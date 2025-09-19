Над 700 000 руски войници се бият в Украйна, заяви Путин

OFFNews 19 септември 2025 в 11:59 496 1
Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните партии, представени в Държавната дума

Снимка БТА/АП
Путин на среща с лидерите на парламентарните партии, представени в Държавната дума

Над 700 000 руски войници се бият в момента в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните групи в Москва, съобщи БТА.  

Има над 700 000 души по линията на съприкосновение, каза Путин, коментирайки на срещата идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи. Президентът отбеляза, че не всички войници се възприемат като държавни служители. "Сред тези хора трябва да подберем онези, които имат желание и склонност към такъв вид работа", като държавната служба, допълни той.

Според направена наскоро от военни експерти оценка общата численост на руските въоръжени сили, включително тези извън Украйна, е малко под 1,3 милиона души. Силите на Киев се изчисляват на около 900 000 активни войници, отбелязва ДПА. 

Нито една от страните не е предоставила точни подробности за загубите си до момента, подчертава агенцията.

    helper68

    19.09 2025 в 12:14

    Що народ още в месомелачката му.. :((
     
