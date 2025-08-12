Мнозинството германци са недоволни след 100 дни управление на Мерц

Фридрих Мерц, федерален канцлер на Германия

Фридрих Мерц, федерален канцлер на Германия

Мнозинството германци са недоволни от управлението на канцлера Фридрих Мерц. След първите 100 дни от мандата му одобрението за него е по-ниско от това на предшествените му Олаф Шолц, отбелязва ДПА, като се позова на най-новото изследване на общественото мнение в Германия, съобщи БТА.  

Според проучване на института ИНСА по поръчка на неделното издание на вестник „Билд“ недоволните от работата на канцлера са 59% при едва 30% на обратното мнение. Останалите не могат да преценят. 

При социалдемократа Шолц 100 дни след встъпването му в длъжност през март 2022 г., доволните бяха 43%, а недоволните – 41 процента.

По отношение на цялостната работа на правителството на консервативния блок ХДС/ХСС и ГСДП също преобладават негативните оценки – 60% не одобряват действията на кабинета, а положително се изказват едва 27%. При съпоставката с правителството на Шолц, така наречената Светофарна коалиция на ГСДП, Зелените и Свободната демократическа партия (СвДП), 28% от запитаните смятат, че кабинетът „Шолц“ се справя по-добре, а 24% - че се справя по-зле.

Най-голяма е групата на тези, които не виждат особена промяна (38%).

