Мнозинството германци са недоволни след 100 дни управление на Мерц

Мнозинството германци са недоволни от управлението на канцлера Фридрих Мерц. След първите 100 дни от мандата му одобрението за него е по-ниско от това на предшествените му Олаф Шолц, отбелязва ДПА, като се позова на най-новото изследване на общественото мнение в Германия, съобщи БТА.

Според проучване на института ИНСА по поръчка на неделното издание на вестник „Билд“ недоволните от работата на канцлера са 59% при едва 30% на обратното мнение. Останалите не могат да преценят.

При социалдемократа Шолц 100 дни след встъпването му в длъжност през март 2022 г., доволните бяха 43%, а недоволните – 41 процента.

По отношение на цялостната работа на правителството на консервативния блок ХДС/ХСС и ГСДП също преобладават негативните оценки – 60% не одобряват действията на кабинета, а положително се изказват едва 27%. При съпоставката с правителството на Шолц, така наречената Светофарна коалиция на ГСДП, Зелените и Свободната демократическа партия (СвДП), 28% от запитаните смятат, че кабинетът „Шолц“ се справя по-добре, а 24% - че се справя по-зле.

Най-голяма е групата на тези, които не виждат особена промяна (38%).