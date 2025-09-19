„Мир всем“, организацията в помощ на антивоенните свещеници, призната за нежелателна от Думата

„Мир всем“, организацията в подкрепа на антивоенните свещеници, е призната за “нежелателна” от Руското министерство на правосъдието. Информацията за това се появява на сайта на Министерството на правосъдието на 16 септември, макар че самото решение е взето още на 15 август.

„Ние станахме първата в Русия православна организация, чиято дейност, според властите, представлява „заплаха за основите на конституционния строй на Руската федерация, отбранителната способност на страната или държавната сигурност“, отбелязват от организацията.

Един от основателите на „Мир всем“, руският антивоенен свещеник Андрей Кордочкин разобличава безумността на обвиненията срещу организацията, като коментира и смъртта на известния руски опозиционер Алексей Навални.

„Разбират ли тези хора, че превръщат локвата с повърнатото на отровения от тях човек в символ на своето време и власт?“, пише той в Телеграм.

Яна Лантратова, председател на Комисията по развитие на гражданското общество и обществените и религиозни сдружения към Държавната дума, отбелязва, че „в действителност фондацията разпространява западни наративи, публикува неверни факти за руските въоръжени сили и дискредитира Руската православна църква“, по информация на Газета.ру.

Ето какво пише още отец Кордочкин, като отговор на решението на властите в Русия:

„Новината за признаването на „Мир Всем“ като „нежелана организация“ дойде в същия ден, когато бяха публикувани снимки от онази килия, в която беше отровен Алексей Навални. Неговите убийци са толкова страхливи, че се бояха дори от името му и и сега се страхуват да признаят своето злодеяние, с което всъщност се гордеят. Видеозаписите от последните минути на живота му мистериозно „изчезнаха“.

Причината за нападките срещу нас е същата – това е страх, дори ужас от съзнанието, че може да се мисли и действа по различен начин от заповедите на онези, които си присвоиха правото да говорят от името на Родината.

Те искат да покажат сила – но показват слабост. Каква сила има една политическа система, ако инициативата на няколко души, с най-голям редовен месечен превод от 300 евро, се признава от режима за опасна за самото му съществуване? Колко е слаба тя, ако Яна Лантратова в Думата е принудена да прибягва до публична клевета, обвинявайки ни, че финансираме ВСУ и получаваме пари от германското разузнаване, за да ни дискредитира? Разбират ли тези хора, че превръщат локвата с повърнатото на отровения от тях човек в символ на своето време и власт?“

Текста си Кордочкин завършва със следния призив:

„Да четем добри книги.

Да вършим добро.

И благодарим на всички, които са с нас.“

„За всяка диктатура войната е идеална среда“, коментира Андрей Кордочкин в обширно интервю пред OFFNews за положението на цензура, пропаганда и репресии срещу инакомислещите в Русия и Руската църква.