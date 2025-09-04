Министър отказа да посети болница в Драма, пред която протестиращи се сбиха заради липса на медици

Напрежение избухна днес пред централната болница в град Драма, Североизточна Гърция, преди планираното посещение на министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис. Сблъсъци на протестиращи заради проблемите на здравеопазването в отдалечените райони и полицията накараха министъра да отмени пътуването си.

Според местните медии десетки демонстранти са се бяха събрали пред болницата, за да протестират срещу условията в системата на общественото здравеопазване и сериозния недостиг на кадри в тази болница. Ситуацията ескалира, когато малка група протестиращи се опита да влезе в сградата и беше отблъсната от полицията, пише "Катимерини".

Здравният министър по-късно обяви в социалните медии, че отменя посещението, защото протестиращите са нападнали полицаи. „Те стигнаха дори дотам, че разкъсаха ризата на заместник-началника на полицията“, написа той. „Разбира се, отменям посещението си там и заявявам, че за да отида в тази болница, не само трябва да бъда официално поканен от синдиката на служителите, но и да ми бъде гарантирана безопасността.“

Министърът посочва, че опозицията подготвила "шоу" с камери и микрофони, ставайки причина за сблъсъците.

Инцидентът се случва на фона на проблеми с обществени здравни услуги в Гърция, особено в регионалните болници, които се сблъскват с хроничен недостиг на персонал. Синдикатите на служителите често критикуват правителството за недостатъчно финансиране и неадекватно набиране на персонал, докато Георгиадис защитава последните реформи като стъпки към модернизация и ефективност, пише "Катимерини".

От позицията на министъра става ясно, че в болницата в Драма липсват ключови специалисти въпреки обявените работни места и предложени допълнителни стимули. Благодарение на стимулите в последните години са намерени няколко интернисти, но и досега липсват патолози. Министърът е трябвало да посети лечебното заведение, за да се запознае на място с проблема и да потърси решение.

Няма съобщения за сериозни наранявания при сблъсъците.