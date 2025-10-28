Мъск пусна Grokipedia, за да се конкурира с Wikipedia

Компанията xAI на Илън Мъск пусна Grokipedia, за да се конкурира с онлайн енциклопедията Wikipedia, която той обвинява в идеологическа пристрастност.

Сайтът, наречен версия 0.1, има над 885 000 статии за една вечер, в сравнение с над седем милиона статии на английски език в Wikipedia.

Стартирането беше съпроводено с обещанието за по-нова версия 1.0, която според Мъск ще бъде "10 пъти по-добра" от настоящия сайт.

"Целта на Grok и Grokipedia.com е истината, цялата истина и нищо друго освен истината. Никога няма да бъдем съвършени, но въпреки това ще се стремим към тази цел", написа той в X.

Стартирането на Grokipedia беше насрочено за края на септември, но беше отложено от американския предприемач, за да "изчисти пропагандата".

Мъск е редовен критик на Уикипедия. През 2024 г. той обвини сайта, че е "контролиран от крайни леви активисти" и призова да се прекратят даренията за платформата.

През август каза, че "Wikipedia не може да се използва като окончателен източник за бележките на общността, тъй като редакционният контрол там е изключително левоориентиран".

Съдържанието на Grokipedia се генерира от изкуствен интелект (AI) и генеративния AI асистент Grok.

Статия в Grokipedia, посветена на Мъск, твърди, че изпълнителният директор на Tesla и SpaceX е "повлиял на по-широки дебати относно технологичния прогрес, демографския спад и институционалните пристрастия, често чрез X", на фона на това, което страницата нарича "критики от традиционните медии, които проявяват системни леви наклонности в отразяването".

Създадена през 2001 г., Wikipedia е съвместна енциклопедия, управлявана от доброволци, финансирана основно от дарения, и чиито страници могат да бъдат писани или редактирани от интернет потребители.

Тя претендира за "неутрална гледна точка" в съдържанието си.