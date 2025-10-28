Мъск пусна Grokipedia, за да се конкурира с Wikipedia

Компанията xAI на Илън Мъск пусна Grokipedia, за да се конкурира с онлайн енциклопедията Wikipedia, която той обвинява в идеологическа пристрастност.
Сайтът, наречен версия 0.1, има над 885 000 статии за една вечер, в сравнение с над седем милиона статии на английски език в Wikipedia.
Стартирането беше съпроводено с обещанието за по-нова версия 1.0, която според Мъск ще бъде "10 пъти по-добра" от настоящия сайт.
"Целта на Grok и Grokipedia.com е истината, цялата истина и нищо друго освен истината. Никога няма да бъдем съвършени, но въпреки това ще се стремим към тази цел", написа той в X.
Стартирането на Grokipedia беше насрочено за края на септември, но беше отложено от американския предприемач, за да "изчисти пропагандата".
Мъск е редовен критик на Уикипедия. През 2024 г. той обвини сайта, че е "контролиран от крайни леви активисти" и призова да се прекратят даренията за платформата.
През август каза, че "Wikipedia не може да се използва като окончателен източник за бележките на общността, тъй като редакционният контрол там е изключително левоориентиран".
Съдържанието на Grokipedia се генерира от изкуствен интелект (AI) и генеративния AI асистент Grok.
Статия в Grokipedia, посветена на Мъск, твърди, че изпълнителният директор на Tesla и SpaceX е "повлиял на по-широки дебати относно технологичния прогрес, демографския спад и институционалните пристрастия, често чрез X", на фона на това, което страницата нарича "критики от традиционните медии, които проявяват системни леви наклонности в отразяването".
Създадена през 2001 г., Wikipedia е съвместна енциклопедия, управлявана от доброволци, финансирана основно от дарения, и чиито страници могат да бъдат писани или редактирани от интернет потребители.
Тя претендира за "неутрална гледна точка" в съдържанието си.
18112
2
28.10 2025 в 11:22
Джо Роган - гласува за Бърни Сандърс, поддръжник на UBI, безплатно образование и други леви политики.
Тълси Габард - кандидат за президент на Демократите.
Джон Кенеди младши - дългогодишен демократ от "кралската" лява фамилия Кенеди.
Доналд Тръмп - също дългогодишен демократ, приятел с лидерите им, като Клинтънови, дарител на кампаниите им. Получил е награди за наемане на малцинства в бизнесите си. Поддръжник на гей браковете преди Обама и Хилари Клинтън. Холивуд го обичаше, медиите го даваха за пример за успех.
Всичките те станаха нацисти, защото се отделиха от ултра-лявото течение в демократическата партия. Ако не си наляво от Сталин, значи си нацист! Това е нивото на "мислене" в Нета от 15-тина години насам.
Но махалото се връща със страшна сила. И левите врещят.
435
1
28.10 2025 в 10:43
