Израелското правителство одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Израелското правителство одобри плана за прекратяване на огъня в Ивицата Газа. Първата фаза на споразумението беше подписана от Израел и „Хамас“ в Египет.

Така се отваря пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано сутринта днес.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс".

„Хамас“ трябва да освободят всичките живи 20 заложници. Сред тях е Матан Агнест, който е с български произход.

Вчера американският президент Доналд Тръмп казва, че израелските заложници могат да бъдат освободени в понеделник.

САЩ планират да изпратят 200 войници в Близкия изток, за да наблюдават изпълнението на плана, заедно с войници от Египет, Катар, Турция и ОАЕ, заяви висш служител, цитиран от Би Би Си. Планът за примирие беше предложен от Доналд Тръмп.

През последните две години се борихме да постигнем военните си цеи. Една от тях беше да върнем у дома заложниците - всички заложници, живите и мъртвите. На път сме да постигнем тази цел. Нямаше да успеем без изключителната помощ на президента Доналд Тръмп и неговия екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работиха неуморно, заедно с нашите екипи. Това и куражът на нашите военни в Газа, в комбинация с военния и дипломатически натиск, които изолираха "Хамас", ни доведоха до този момент", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"Трудната работа беше тази на министър-председателя. Той имаше за цел да пази страната си, да прави трудни избори - колко точно да е голям натискът срещу Хамас, кога да е гъвкав и кога не. През цялото време си мислех, какво АЗ бих направил на негово място. Имаше моменти, в които мислех, че и той, и нашата страна трябва да бъдем по-гъвкави. Но когато погледна назад, истината е, че нямаше да стигнем до тук, ако премиерът Нетаняху не беше действал по начина, по който го направи", коментира Стив Уитокф, специален пратеник на САЩ за Близкия изток.