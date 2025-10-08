Грета Тунберг твърди, че е подложена на изтезания в израелския затвор

Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде Ройтерс.
Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства, уточнява БТА.
„Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”, защото това не е същината на историята”, каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.
Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.
Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.
08.10 2025 в 12:31
