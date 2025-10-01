Френските военни задържаха танкер, разследван за дроновете над Дания

OFFNews 01 октомври 2025 в 23:00 609 0
Снимката е илюстративна

Снимка Getty Images
Във Франция е задържан танкер от руския сенчест флот

Френските власти задържаха в Ламанша танкера Boracay, който плава под флага на Бенин. Танкерът е включен в санкционния списък на ЕС, защото е част от руския сенчест флот. 

Президентът на Франция Еманюел Макрон потвърди, че по отношение на Boracay се води разследване, тъй като той е извършил „много сериозни нарушения“. 

Френски военни се качиха на борда на танкера. Войници с камуфлажни униформи и маски бяха забелязани да патрулират на палубата на кораба днес следобед, съобщи АФП.

Boracay е забелязан край бреговете на Дания в края на септември - в дните, когато в Дания бяха фиксирани дронове над обекти от ключовата инфраструктура на страната, включително летища.

От 22 до 25 септември танкерът се е намирал край бреговете на Дания. Вечерта на 24 септември летището в Копенхаген беше затворено заради появата на дронове.

