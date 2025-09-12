Кризата за горива, която вече засегна редица руски региони и окупираната Луганска област, достигна и Донецка. За това съобщи Z-пропагандистката Анастасия Кашеварова.

Според нея, в момента на бензиностанциите в така наречените „ДНР” и „ЛНР” се извиват огромни опашки, в които чакането отнема по 2-3 часа.

„Прекупвачите продават литър гориво за 200 рубли (около 4 лева). На бензиностанциите литър бензин 95 достига 90 рубли за литър, а понякога и повече“, оплаква се тя в своя телеграм канал.

Кашеварова отбелязва, че назначените от Москва „власти“ докладват за отстраняване на проблемите, но в действителност, уверява пропагандистката, това не е така.

„Въпросът е остър и по отношение на военните. Военен бензин също няма: ако докарат нещо, на първо място зареждат евакуационните групи. Военните се зареждат на общи бензиностанции и то за своя сметка“, казва тя.

Според Z-патриотката има проблем и заради точните удари на ВСУ точно в момента когато е пристигнало гориво. По думите ѝ това се дължи на факта, че много от местните жители предават точни координати на украинската армия, тъй като се надяват Донбас да се върне отново в Украйна.

Причината за кризата са редовните удари на Украйна по руските нефтопреработвателни заводи и горивната инфраструктура. Според изчисления на Reuters, атаките с дронове са извели от строя около 17% от преработвателните мощности на нефтените компании на РФ, а през август обемът на неработещите нефтопреработвателни заводи достигна исторически рекорд – 6,4 млн. тона, което представлява 23% от всички мощности.

На фона на това в Русия избухна мащабна криза за горива, която към края на август достигна и окупираните територии. Така, на 31 август „Минтопэнерго „ЛНР““ призна липсата на бензин марки АИ-92 и АИ-95 на местните бензиностанции.

По-рано с подобни проблеми се сблъскаха Забайкалски край и анексираният Крим, където властите се върнаха към съветската практика за продажба на гориво с талони. В Приморски край поради дефицита на бензин се образуваха километрични опашки пред бензиностанциите, а на Курилските острови продажбата на бензин беше временно спряна.