Днес обявяват Нобела за мир - големият блян на Тръмп

Нобеловият лауреат за мир за 2025 г. ще бъде обявен днес. Новината е очаквана в целия свят след продължилата месеци кампания на американския президент Доналд Тръмп за престижната награда.

Тръмп не крие желанието си да спечели приза, който са получили четирима от предшествениците му – Барак Обама през 2009 г., Джими Картър през 2002 г., Удроу Уилсън през 1919 г. и Теодор Рузвелт през 1906 г., припомня агенция "Ройтерс". Всички с изключение на Картър са спечелили наградата, докато са били на поста си, а Обама е обявен за лауреат по-малко от осем месеца след встъпването си в длъжност – същата позиция, в която се намира Тръмп в момента.

Експертите по наградата смятат, че е изключително малко вероятно Тръмп да бъде награден, пише "Ройтерс". Те отчитат обявеното в сряда споразумение за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците от Израел като първа фаза от инициативата за прекратяване на войната. Според норвежкия ежедневник VG Нобеловият комитет е взел решението си в понеделник – преди обявяването на споразумението – и дори ако петимата членове на комитета са знаели за него, преди да направят избора си за тазгодишната награда, е малко вероятно да са се прибързали с решение, което обикновено обсъждат в продължение на месеци.

Опитни наблюдатели на Нобеловите награди твърдят, че победа на Тръмп е изключително малко вероятна, като се посочват негови усилия да разруши международния ред след Втората световна война, който Нобеловият комитет цени, допълва "Ройтерс".

Вместо това, според тях, комитетът може да пожелае да отличи суданската доброволческа мрежа „Emergency Response Rooms“, орган на ООН като ВКБООН, УНИЦЕФ или МС, или хуманитарна организация като Червения кръст или „Лекари без граници“.

Комитетът би могъл също да насочи вниманието към журналистите, след като през изминалата година повече журналисти от всякога бяха убити при отразяването на новини, повечето от тях в Газа. В такъв случай призът би могъл да отиде при Комитета за защита на журналистите или Репортери без граници.

Фондацията, която петчленният норвежки Нобелов комитет следва като основа за своите решения, е завещанието от 1895 г. на шведския индустриалец Алфред Нобел, който създава наградата за мир, наред с тези за литература, химия, физика и медицина.