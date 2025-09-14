Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Най-малко 50 000 души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара, организиран от основната опозиционна Народнорепубликанската партия (НРП), предаде Франс прес.
Няколко хиляди души се събраха на площад "Тандоган", като развяваха национални знамена и носеха тениски с образа на Бащата и основател на модерната турска държава - Мустафа Кемал Ататюрк, описва агенцията.
Заместник-председателят на НРП Мурат Бакан съобщи за 50 000 участници в демонстрацията.
В реч от издигната трибуна партийният лидер Йозгюр Йозел заяви, че хората са се събрали, за да се противопоставят на "заговора", организиран срещу НРП.
