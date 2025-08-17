Държавният секретар на САЩ Рубио заплаши Русия с нови санкции

САЩ ще продължат да се опитват да изготвят сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно, каза днес пред „Си Би Ес“ държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс.
„Ако мирът тук няма да е възможен и войната продължава, хората ще продължат да умират с хиляди... За съжаление, може да стигнем дотам, но не искаме да стигнем дотам“, каза Рубио в интервю за предаването „Изправи се пред нацията“ (Face the Nation).
Рубио също така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна, пише Франс прес.
„В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ в интервю за „Ен Би Си“, като визира възможното „одобряване на нови санкции“ срещу Русия.
В рамките на интервюто той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че „не е изключено от масата на преговорите“, посочи ДПА.
„Но всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение“, продължи Рубио.
„Няма съмнение за това. Искам да кажа, кой би се противопоставил на факта, че утре идваме при вас и ви казваме: „Имаме пълно мирно споразумение и то е сключено“. Мисля, че това е най-добрият начин да се сложи край на войната“, заключи американският държавен секретар.
На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между президента на САШ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която не беше постигнат напредък за слагане на край на войната на Русия в Украйна, припомня Франс прес.
17.08 2025 в 19:38
17.08 2025 в 18:40
Както се вижда от действията и на американци и на израелци ,ако щете и хитлер е претърпял множество опити за убийство от страна на съюзниците .....ясно е ..... спасението от диктатори и терористи е ...убийството им .... прекратяване на съществуването им !
Действията на местният диктатор бойко борисов ,спрямо опонентите си от ПП е опити за физическото им унищожаване чрез терор на държавните власти ,съд ,прокуратура ,полиция ..е също показателно ..... как пък Диктаторите се защитават !
Охраната на простака борисов , го пази от посегателство на живота му ...защото живота на диктаторите като правило винаги е заплашен от атентат .
тръм , като виден диктатор и автократ .. вече изпита това на гърба си с одраскване на ухото !
Като цяло изводът е вековен,диктаторите трябва да бъдат убивани , за да се спасят масовите жертви на Режимите им !
И днес това е желязно правило в действие.
17.08 2025 в 18:23
