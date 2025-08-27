Чудо на фронта: войник с прерязано гърло изпълзя от масов гроб

Украински войник с прерязано гърло и заровен жив от руските си мъчители успял да оцелее, като пет дни пълзял към безопасно място. Раненият войник от Националната гвардия се лекува в Днипро, съобщава украинската обществена медия Suspilne. Въпреки ужасяващото преживяване, той се заклел да се върне на фронта, за да се бие срещу „създанията“, които го пленили, щом се възстанови.

Владислав е бил пленен по-рано този месец, когато се опитал да помогне на другари, попаднали в руски плен край Миролюбивка, Донецка област. 33-годишният мъж разказва в дневника си (тъй като не може да говори, б. р.), че негови съратници в плен са били кастрирани, очите им са били извадени, а лицата — обезобразени от мъчителите на руския диктатор Владимир Путин.

След като прерязали гърлото му, войникът бил хвърлен в яма заедно със седем убити украински бойци и след това заровен жив от руски войници, които изсипали боклук върху масовия гроб.

„Той казва, че имал късмет, защото когато ги хвърлили в ямата, изсипали отгоре още отпадъци, за да не се виждат толкова. Там имало счупена бутилка, а ръцете му били вързани, така че той успял да пререже въжето с нея“, разказва съпругата му Виктория пред Suspilne.

След пет дни пълзене тежко раненият войник достигнал до украинските линии на 17 август и бил откаран във военна болница.

„Когато ти прережат гърлото, когато човек кърви, шансът е минимален. Той издържа до края, но знаете ли какво го отличаваше — той беше убеден до последно, че всичко ще бъде наред,“ казва военен медик на украинската армия пред Suspilne.

Владислав вече е претърпял операция, а лекарите не губят надежда, че отново ще проговори. Въпреки тежките травми, войникът, който има 4-годишна дъщеря, планира завръщане на фронта.