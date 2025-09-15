Авиокомпании временно отстраняват служители заради публикации за убийството на Чарли Кърк

Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines обявиха, че временно са отстранили свои служители заради публикации в социалните мрежи, свързани с фаталното убийство на активиста Чарли Кърк миналата седмица.

"Наясно сме с публикациите на наши служители, които надхвърлят границите на здравословен и уважителен дебат", пише главния изпълнителен директор на Delta Air Lines - Ед Бастиан.

Той допълва, че публикациите са в пълни противоречия с ценностите и политиката за социални медии на компанията, затова служителите са временно отстранени, докато тече разследване.

American Airlines също съобщи, че служители, които са публикували съдържание "подкрепящо насилие в социалните мрежи", са били незабавно отстранени от работа.

Това идва след натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп за отстраняване на хора, "които са празнували убийството".

Министърът на транспорта Шон Дъфи публикува в платформата X, че "това поведение е отвратително и те трябва да бъдат уволнени. Нито една компания, отговорна за безопасността на пътуващите, не може да го толерира."

United Airlines също е изпратила бележка до пилотите, напомняйки им за политиката на компанията за социални медии, и потвърди пред Си Ен Ен, че служители са били временно отстранени през последните дни.

"Бяхме ясни пред нашите клиенти и служители – нулева толерантност към политически мотивирано насилие или опити за неговото оправдание", се казва в изявление на United Airlines.

Чарли Кърк бе убит с един изстрел пред очите на стотици свои привърженици в Юта. Полицията определи случилото се като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта - политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Тurning Point USA" и близък съюзник на Тръмп.