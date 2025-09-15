Авиокомпании временно отстраняват служители заради публикации за убийството на Чарли Кърк

Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines обявиха, че временно са отстранили свои служители заради публикации в социалните мрежи, свързани с фаталното убийство на активиста Чарли Кърк миналата седмица.
"Наясно сме с публикациите на наши служители, които надхвърлят границите на здравословен и уважителен дебат", пише главния изпълнителен директор на Delta Air Lines - Ед Бастиан.
Той допълва, че публикациите са в пълни противоречия с ценностите и политиката за социални медии на компанията, затова служителите са временно отстранени, докато тече разследване.
American Airlines също съобщи, че служители, които са публикували съдържание "подкрепящо насилие в социалните мрежи", са били незабавно отстранени от работа.
Това идва след натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп за отстраняване на хора, "които са празнували убийството".
Министърът на транспорта Шон Дъфи публикува в платформата X, че "това поведение е отвратително и те трябва да бъдат уволнени. Нито една компания, отговорна за безопасността на пътуващите, не може да го толерира."
United Airlines също е изпратила бележка до пилотите, напомняйки им за политиката на компанията за социални медии, и потвърди пред Си Ен Ен, че служители са били временно отстранени през последните дни.
"Бяхме ясни пред нашите клиенти и служители – нулева толерантност към политически мотивирано насилие или опити за неговото оправдание", се казва в изявление на United Airlines.
Чарли Кърк бе убит с един изстрел пред очите на стотици свои привърженици в Юта. Полицията определи случилото се като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта - политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Тurning Point USA" и близък съюзник на Тръмп.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
18112
3
15.09 2025 в 11:17
Частните компании, като този форум в който пишем, могат да правят каквото си искат. Това което дразни хората, е пристрастието на медийните компании и социалните мрежи - казват че са неутрални и са за свобода на словото, но ограничават предимно едната страна. Ако открито обявят че са за едните или другите, няма да има проблем.
Колкото до авиокомпаниите, ако техни служители отвратят 50% от клиентите им да ги бойкотират, естествено че ще бъдат уволнени. Няма значение за кои 50% става дума, леви или десни. Дори с 10% да намалеят пътниците, компанията ще загуби милиони. Друм.
2945
2
15.09 2025 в 10:15
17969
1
15.09 2025 в 09:18
Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия
Асен Василев: Съдът не спазва закона, той и прокуратурата действат по поръчка
Борислав Сандов: За 3 г. кражбите на вода са за над 100 млн. лв. поради липсата на контрол
Протест срещу безводието в Плевен блокира движението
Иво Димчев: Отивам в Москва, моята публика няма вина за режима
Борисов на откриването на АМ 'Европа': Вятърът на 'Промяната' я оскъпи двойно, но да не си помрачаваме дните
Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия