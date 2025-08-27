Анализаторът Рьопке: Руската лятна офанзива в Украйна е пълен провал

Лятната офанзива на руската армия в Украйна е пълен провал, пише германският BILD.

Според военния наблюдател на изданието Юлиан Рьопке, почти всички цели, които Москва си е поставила за кампанията от април до август 2025 г., са останали нереализирани.

В Донецка област руските войски безуспешно се опитаха да превземат Покровск. Въпреки пробива към центъра на града през август, три седмици по-късно всички части на руските въоръжени сили бяха унищожени или пленени.

В северна посока плановете на Путин за създаване на „пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска области се провалиха.

На юг, в Херсонска и Запорожка области, фронтовата линия остана стабилна и Кремъл по същество се отказа от офанзивните си планове, пише Рьопке.

Резултатът е, че през цялото лято Русия успя да превземе само 1800 квадратни километра - около 0,3% от територията на Украйна. А междувременно Украйна засили атаките срещу руски петролни рафинерии и извади от строя цели 17 на сто от производствените мощности.