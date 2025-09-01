20-годишно момче застреля 15-годишната си приятелка в Истанбул, след което се самоуби

OFFNews 01 септември 2025 в 13:46 735 0
Оръжие.

Снимка Pixabay
Оръжие.

20-годишно момче е застреляло 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се е самоубил, предаде „Си Ен Ен Тюрк“.

Инцидентът е станал тази събота около 19:30 ч. местно време.

20-годишният мъж казал на охраната на кампуса, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус. Охраняващите го пуснали без да извършват проверка.

Малко след това той отишъл в кафенето, в което работела неговата 15-годишна приятелка. След последвала кавга между тях, мъжът извадил пистолет и я прострелял смъртоносно. Непосредствено след убийството мъжът се самоубил, прострелвайки се в главата.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж е проследил приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ, след като по-рано този месец тя е решила да се раздели с него и е била записана в ново училище от родителите си. Мъжът преди това е имал 24 регистрирани криминални проявления.

Турската полиция вече е започнала разследване по случая.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Легендарният Пуркарете: В бедност, унижение и тъмнина по комунизма гледахме българска телевизия