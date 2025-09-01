20-годишно момче застреля 15-годишната си приятелка в Истанбул, след което се самоуби

20-годишно момче е застреляло 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се е самоубил, предаде „Си Ен Ен Тюрк“.

Инцидентът е станал тази събота около 19:30 ч. местно време.

20-годишният мъж казал на охраната на кампуса, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус. Охраняващите го пуснали без да извършват проверка.

Малко след това той отишъл в кафенето, в което работела неговата 15-годишна приятелка. След последвала кавга между тях, мъжът извадил пистолет и я прострелял смъртоносно. Непосредствено след убийството мъжът се самоубил, прострелвайки се в главата.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж е проследил приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ, след като по-рано този месец тя е решила да се раздели с него и е била записана в ново училище от родителите си. Мъжът преди това е имал 24 регистрирани криминални проявления.

Турската полиция вече е започнала разследване по случая.