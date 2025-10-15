БОЕЦ и младите лекари блокираха заедно Орлов мост (снимки)

OFFNews 15 октомври 2025 в 19:46 511 1
Снимка Деян Милков
БОЕЦ и младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" блокираха заедно Орлов мост, обединени от общото си недоволство за бездействие на институциите и призива за промяна, предават репортери на OFFNews от мястото на събитието.

Двете групи протестиращи скандираха "Заедно" и "Бъдеще в България", превръщайки протеста си в символ на солидарност.

По-рано БОЕЦ призоваха присъстващите на техния протест да се присъединят към този на младите медици, който протича паралелно.

"Решихме да се присъединим към вас и двата протеста да се обединят. Нашите най-силни оръжия са граждански контрол и граждански натиск. Няма по-могъща сила от граждани със справедлива и честна кауза", заяви лидерът на гражданското сдружение Георги Георгиев.

Снимки: Янка Петкова, Деян Милков

