''Погребението на едно бъдеще''. Младите лекари с пореден протест (ОБНОВЯВА СЕ)

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест. Той е под надслов: "Погребението на едно бъдеще". Подкрепа за исканията им в сектора обявиха и специалистите по здравни грижи и помощник-фармацевтите.

Исканията им са за достойно заплащане и по-добри условия на труд и специализация. Студенти, млади лекари и специализанти ще настояват заплащането на лекар без специалност да бъде 150% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. Търсеното увеличение за специалистите по здравни грижи е 125% от средната брутна работна заплата.

Протестът започва в 18 ч. пред сградата на здравното министерство. Организаторите се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като "причина за смъртта" посочват нехайството на институциите.

Песимизмът сред протестиращите млади медици се увеличи след като миналата седмица насроченото извънредно заседание на Комисията по здравеопазването не се състоя заради удължаване на работния ден в парламентарна зала. Комисията по здравеопазването трябваше да разгледа промените в Закона за лечебните заведения, с които се уреждат по-високи възнаграждения за специализантите и специалистите по здравни грижи.

Пленарното заседание се удължи, за да може по спешност да се приемат промени в Закон за отбраната и въоръжените сили, внесени преди две седмици от МС и който вчера е разгледан по спешност в комисията по отбрана. С тези промени се дават нови социални придобивки на военнослужещите (отпуски, обезщетения и др.). Целта е законът да се приеме спешно, за да бъдат заложени средствата в проекта на държавен бюджет, коментира депутатът от ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България" Васил Пандов. Той е член на здравната комисия и на работната група, която беше създадена по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

Напрежението нагнети и изказването на здравния министър, който ден по-рано обяви, че здравната система не се крепи на младите лекари. В отговор протестиращите поискаха оставката му.

Младите медици, които ''не крепят системата'', поискаха оставката на здравния министър

Солидарност от чужбина

Протестиращите днес получиха подкрепа от и от колегите си студенти по медицина в чужбина.

"Български студенти в Хайделберг, Ерланген и Аахен застанаха до нас. Не всички сред тях учат в медицинските университети, но всеки един от тях вярва, че за да има бъдеще в България, трябва да има и здравеопазване. Вярата и надеждата за бъдещето е характерна черта на младите. Ние не просто вярваме в бъдещето, а го държим в своите ръце", съобщиха организаторите.

За днешната демонстрация организаторите на протеста обявиха дрескод "черно". Протестът ще завърши с шествие до "Орлов мост".

По думи на стажант-лекаря Пламен Китов, имало е две отменени срещи с аргумент че има "по- важни неща". "Ако не ни чуят ще продължим не се отказваме", допълва още той.

"Ковчегът е символ на нехайството на институциите"

"Ковчегът е символ на нехайството на институциите и смъртта на нашите надежди. Ковчегът е символ на нехайството на институциите. Шест месеца ни отнема вярата в бъдещето. Влстимащите имат избор дали да бъдат реформатори или да бъдат последния пирон в ковчега. Днес ще страдаме заедно, за да покажем че убиват нашето бъдеще". заяви пред OFFNews студентката по медицина Василена.

"Системата е пред колапс"

"Здравеопазването ни е погребано отдавна, системата е пред колапс. Колегите, които работиха в ковид отделенията но след това не намериха работа", казва Даниел Кипров - лекар специализант.

Протестиращите раздват по една бяла хризантема на присъстващите и са в готовност да оставят ковчега пред Народното събрание, "за да се сбогуват със своето бъдеще".

Сред присъстващите на протеста е и съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков.

Протестиращите се запътват към парламента, за да "си кажат сбогом с бъдещето си".

Протестиращите оставиха ковчега пред Партийния дом.

"Минута мълчание в памет на здравеопазването"

Следващата локация е Орлов мост. Протестиращите планират да го блокират за кратко.





