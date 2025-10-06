Заместник-кмет на Плевен е новият шеф на ВиК

OFFNews 06 октомври 2025 в 12:40 1336 2
Плевен

Снимка МС
Заместник-кмет на Плевен е новият шеф на ВиК. Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в града, съобщи управителният съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД.

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на "Водоснабдяване и канализация" - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски.

До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор "Териториално развитие" в община Плевен.

Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха от ръководството на холдинга.

    sandman

    06.10 2025 в 13:37

    "Аграрен икономист"

    Кибер Явор 2... хахахахаха

    Копаете ли дъното а?
    Е явно на неправилното място е, оти вОда нЕма.

    helper68

    06.10 2025 в 12:55

    ВиК - Плевен ново начало.. :))))))))
     
