Заместник-кмет на Плевен е новият шеф на ВиК. Калоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в града, съобщи управителният съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД.

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на "Водоснабдяване и канализация" - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски.

До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор "Териториално развитие" в община Плевен.

Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха от ръководството на холдинга.