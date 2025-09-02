Росен Плевнелиев: Руската пропаганда е навсякъде, промиват брутално мозъците на българите

Вчера светът научи, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана, включително и в родното небе, каза по бТВ Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.

"Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски. Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай", коментира Плевнелиев.

Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.

По думите му Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Плевнелиев посочи, че масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността.

Той смята, че България е обект на тежки хибридни атаки, че е много пробита и руската пропаганда е навсякъде.

"Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим", каза Плевнелиев.

Той определя руския президент Владимир Путин като Хитлер на XXI век.

"Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират. Путин трябва да прожектира победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре", каза още Плевнелиев.

По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.