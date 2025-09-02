Росен Плевнелиев: Руската пропаганда е навсякъде, промиват брутално мозъците на българите

OFFNews 02 септември 2025 в 09:00 1414 5
Росен Плевнелиев

Снимка БГНЕС
Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г.

Вчера светът научи, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана, включително и в родното небе, каза по бТВ Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.

"Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски. Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай", коментира Плевнелиев.

Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.

По думите му Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Плевнелиев посочи, че масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността.

Той смята, че България е обект на тежки хибридни атаки, че е много пробита и руската пропаганда е навсякъде.

"Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим", каза Плевнелиев.

Той определя руския президент Владимир Путин като Хитлер на XXI век.

"Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират. Путин трябва да прожектира победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре", каза още Плевнелиев.

По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.

"От тази гледна точка той не е демократ и съответно не вярва в институции и правила, а вярва в сделки. Ако сме се поучили от историята, знаем, че това води до повече войни и кръв", посочи Плевнелиев.

    4047

    5

    IvoIvo

    02.09 2025 в 10:34

    -0
    +0
    Те са си промити изначално!

    2970

    4

    Джендо Джедев

    02.09 2025 в 10:22

    -10
    +0
    А шефчето ти подари на Путлер кученце...

    542

    3

    Октим

    02.09 2025 в 09:48

    -10
    +0
    Напълно вярно е, но от изказванията ти днес разбрах, че банкянската пропаГАДна е промила твоето сиво вещество до неузнаваемост!

    12377

    2

    Анализи

    02.09 2025 в 09:43

    -0
    +1
    Промиват мозъците на тия, които нямат мозък.

    180

    1

    Far Rider

    02.09 2025 в 09:36

    -0
    +1
    Цял свят, освен губернията, знае, че Задунайская губерния е най-верният съюзник на Русия. Знаят, че сме пълни както с руски агенти и терористи, така и с тените български колеги. Всички знаят, че сме най-големият износител на контрабандно оръжие, наркотици, проституция, фалшификатори на банкови карти, цигани, организирана престъпност и емигранти.
     