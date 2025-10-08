Радостин Василев: Сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо

МЕЧ подкрепя кметът на София Васил Терзиев в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община, каза лидерът на партията Радостин Василев в кулоарите на парламента.

"Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", каза още лидерът на МЕЧ.

По отношение на трагедията в Елените, Василев посочи, че темата не присъства в дневния ред на управляващите и топката се прехвърля от местната към държавната власт, "а истината е, че хората с имоти там остават без къщи".

Василев коментира и идеята на лидера на СДС Румен Христов президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си.