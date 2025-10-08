Радостин Василев: Сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо

OFFNews 08 октомври 2025 в 13:22 566 0
Радостин Василев

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

МЕЧ подкрепя кметът на София Васил Терзиев в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община, каза лидерът на партията Радостин Василев в кулоарите на парламента.

"Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", каза още лидерът на МЕЧ.

По отношение на трагедията в Елените, Василев посочи, че темата не присъства в дневния ред на управляващите и топката се прехвърля от местната към държавната власт, "а истината е, че хората с имоти там остават без къщи".

Василев коментира и идеята на лидера на СДС Румен Христов президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си.

"Христов е вестоносец на умрял субект – СДС. Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ", каза Василев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора