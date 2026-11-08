Радан Кънев: Едно е да мрънкаш, докато си президент. Друго е да си отговорен, щом искаш цялата власт

Кабинетът „Радев" разполага със самостоятелно мнозинство и носи пълната политическа отговорност за Бюджет 2027 и за посоката на държавния дълг, заяви пред БНР председателят на „Демократи за силна България" и евродепутат от ЕНП/ДБ Радан Кънев.

Според Кънев най-сериозният сигнал в тригодишната бюджетна рамка е предвиденото утрояване на годишното дългово бреме до 2029 г. Той посочи, че кабинетът има мнозинството да започне реформи още сега и дължи на гражданите конкретен план за намаляване на дефицита.

„И ако една власт не се занимава с друго, освен да мрънка и да се оплаква от предишни власти, ние трябва много ясно да ѝ посочим, че това не става така в демокрацията", заяви Радан Кънев.

„Едно е да мрънкаш в качеството си на шеф на Военновъздушните сили и да напуснеш. Второ е да мрънкаш в ролята си на президент, който няма преки правомощия по отношение на ежедневния живот на гражданите. Съвършено различно е да излезеш, да направиш партия, да кажеш: „Дайте ми цялата власт, дайте ми мнозинство. Не искам сглобки, не искам с тия да работя." Чудесно. И хората му дадоха тази власт. Това означава, че в момента той има пълната отговорност", добави председателят на ДСБ.

По повод сравнението с камиона, засилен към пропастта, Радан Кънев попита каква посока предлага кабинетът. „Да, тежка е властта, тежък е камионът. Естествено. Кой е този път? Докъде ще стигнем?"

Кънев очерта два приоритета за бюджета. Първият е да се даде възможност на частния сектор да произвежда повече, без допълнителна тежест от по-високи данъци и осигуровки. Вторият е да се ограничат трайно държавните разходи, така че дефицитът да намалява година след година.

„Ако му увеличим днес данъците и осигуровките, той няма да прави повече. Той ще прави по-малко", заяви председателят на ДСБ. По думите му съкращаването на незаети щатове и еднократният данък върху свръхпечалбата не дават отговор как приходите и разходите ще се доближат в следващите години.

Радан Кънев се обяви срещу пренасочването на средства от личните пенсионни партиди към НОИ. Той подчерта, че с пенсионирането на по-многобройните поколения все по-малко работещи ще трябва да издържат все повече пенсионери. Затова, по думите му, натрупванията във втория и третия стълб са необходими, за да издържи пенсионната система.

„Аз искам да видя как ще стигнем дотам, че след 20 години нашите деца да не се разоряват под натиска на нашите пенсии", каза Кънев.

Той призова кабинета да потърси опозицията и експертната общност за дългосрочно съгласие по пенсионен модел, който съчетава солидарната система със защитени лични спестявания.

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