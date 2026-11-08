Празнуват българските полицаи, Пеевски се възмути от замразяването на заплатите им

Днес се отбелязва Професионалният празник на българската полиция. Политиците у нас поздравиха органите на реда за него.

„Българската полиция всеки ден влиза в битка с престъпността – нерядко с риск за живота си", написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Facebook.

„Това призвание често излага на риск, но полицаите продължават да изпълняват задълженията си въпреки това, често - с риск за живота си”, допълва той.

„Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция”, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в пост във Facebook по повод празника им.

„Държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност. Знам цената на тази професия. Респект към всички, които носят униформата с чест”, казва още той.

„Приемете моята признателност за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитавате живота, спокойствието и сигурността на хората”, пише в позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски

„Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви. Държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви. Недопустимо е, през политическото ръководство на службите, да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри”, казва той.

Пеевски изразява пълна подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и защита на социалните права на служителите, за да имат сигурност и увереност при изпълнението на служебния си дълг.

„Недопустимо е правителството да прехвърля тежестта на финансовите проблеми върху хората, които денонощно пазят реда и закона. При растящи цени замразяването на заплатите означава прогресивно обедняване. ДПС винаги е отстоявало достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“. Винаги сме се противопоставяли на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права. Ще бъдем последователни и днес” казва той.

В позицията Пеевски настоява правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. „ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета. Подкрепата за хората в униформа е отговорност към цялото общество. Защото зад достойните условия за вашия труд стои сигурността на всяко българско семейство и стабилността на държавата”, пише още той.

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