ПП: Пазарджик ще свърши като Лафка, ако всички партии не се обединят срещу ДПС

„Продължаваме промяната“ протяга ръка към абсолютно всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговия Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало.

Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на съместна пресконференция с кмета Петър Куленски след изборите за общински съветници в Пазарджик.

Това е покана за разговори за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски да управлява този град, той ще свърши като „Лафка“ и „Булгартабак“, каза Василев.

Станахме свидетели в Огняново на срамни и унизителни сцени, особено за нормалния кадрови състав на МВР, заяви председателят на ПП.

По думите му вътрешният министър Даниел Митов и управлението на МВР са предали редовите полицаи и са им забранили да гонят купувачите на гласове:

"Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме при намерените, излъчени на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, МВР как след това излиза с пресконференция и казва, че няма никакво престъпление, а тези хора са били бизнесмени, които са си търсили работници да ги наемат в деня на изборите."

ПП: Митов трябва незабавно да си подаде оставката

Това е не само скандално, това е предателство срещу всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик и това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов, заяви Асен Василев.

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Шотев каза, че Даниел Митов трябва незабавно да си подаде оставката като вътрешен министър, защото той е длъжен да осигури честни избори, а това не се е случило.

Пазарджик има нужда от конструктивен диалог и надпартиен консенсус, за да могат да се вземат най-важните решения за бъдещето на града, заяви кметът на Пазарджик Петър Куленски и поздрави избраните общински съветници. Той благодари на хората, упражнили правото си на глас, и отбеляза, че избирателната активност е била близка до тази преди две години.