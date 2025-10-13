ПП: Пазарджик ще свърши като Лафка, ако всички партии не се обединят срещу ДПС

„Продължаваме промяната“ протяга ръка към абсолютно всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговия Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало.
Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на съместна пресконференция с кмета Петър Куленски след изборите за общински съветници в Пазарджик.
Това е покана за разговори за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски да управлява този град, той ще свърши като „Лафка“ и „Булгартабак“, каза Василев.
Станахме свидетели в Огняново на срамни и унизителни сцени, особено за нормалния кадрови състав на МВР, заяви председателят на ПП.
По думите му вътрешният министър Даниел Митов и управлението на МВР са предали редовите полицаи и са им забранили да гонят купувачите на гласове:
"Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме при намерените, излъчени на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, МВР как след това излиза с пресконференция и казва, че няма никакво престъпление, а тези хора са били бизнесмени, които са си търсили работници да ги наемат в деня на изборите."
ПП: Митов трябва незабавно да си подаде оставката
Това е не само скандално, това е предателство срещу всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик и това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов, заяви Асен Василев.
Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Шотев каза, че Даниел Митов трябва незабавно да си подаде оставката като вътрешен министър, защото той е длъжен да осигури честни избори, а това не се е случило.
Пазарджик има нужда от конструктивен диалог и надпартиен консенсус, за да могат да се вземат най-важните решения за бъдещето на града, заяви кметът на Пазарджик Петър Куленски и поздрави избраните общински съветници. Той благодари на хората, упражнили правото си на глас, и отбеляза, че избирателната активност е била близка до тази преди две години.
-2500
4
13.10 2025 в 21:11
Злото е ...... простакът борисов !!!!!
Не го забравяйте !!!!!!
-2500
3
13.10 2025 в 21:02
Въртяхте се , сукахте се , тричеха ви пеевски-простакборисов и още не сте осъзнали ,че сме в непреодолим диктаторски режим на двете прасета !
Причината е известна от векове , населението ....населението е е от продажници ,страхливци .....неспособно да бъде свободно !
Простотията е емблема на това население ......затова и държавата му е провал във всяко отношение !
Само някой отвън може нещо да промени , както винаги ,населението няма качества , като достойнство ,чест , отговорност , почтеност .
Тук ще спомена за пореден път .....в двора на сградата -кооперация в която живея , мутри са си направили сборен пункт ... за хазарт , наркотици , кръчма .
Това право им дава етажната собственост ,поради корумпираност , страх , нехаъство , безотговорност....пълно припокриване с обобщените качество но цялото население ....
Няма съмнение ,че в сградата в която живея , битуват българи ..... инициатива , отговорност , ....нула!
2020
2
13.10 2025 в 20:57
-1195
1
13.10 2025 в 20:51
Сега като ви пляскат вас рИветИ ....
Що бре???
