ПП: Пазарджик ще свърши като Лафка, ако всички партии не се обединят срещу ДПС

OFFNews 13 октомври 2025 в 20:34 726 4
Пресконференцията на ПП в Пазарджик

Снимка ПП - FB
Пресконференцията в Пазарджик

„Продължаваме промяната“ протяга ръка към абсолютно всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговия Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало.

Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на съместна пресконференция с кмета Петър Куленски след изборите за общински съветници в Пазарджик.

Това е покана за разговори за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски да управлява този град, той ще свърши като „Лафка“ и „Булгартабак“, каза Василев.

Станахме свидетели в Огняново на срамни и унизителни сцени, особено за нормалния кадрови състав на МВР, заяви председателят на ПП.

По думите му вътрешният министър Даниел Митов и управлението на МВР са предали редовите полицаи и са им забранили да гонят купувачите на гласове:

"Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме при намерените, излъчени на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, МВР как след това излиза с пресконференция и казва, че няма никакво престъпление, а тези хора са били бизнесмени, които са си търсили работници да ги наемат в деня на изборите."

ПП: Митов трябва незабавно да си подаде оставката

Това е не само скандално, това е предателство срещу всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик и това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов, заяви Асен Василев.

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Шотев каза, че Даниел Митов трябва незабавно да си подаде оставката като вътрешен министър, защото той е длъжен да осигури честни избори, а това не се е случило.

Пазарджик има нужда от конструктивен диалог и надпартиен консенсус, за да могат да се вземат най-важните решения за бъдещето на града, заяви кметът на Пазарджик Петър Куленски и поздрави избраните общински съветници. Той благодари на хората, упражнили правото си на глас, и отбеляза, че избирателната активност е била близка до тази преди две години.

    -2500

    4

    Сикаджийска Мутра - Буда

    13.10 2025 в 21:11

    -0
    +2
    Уважаеми ПП ,Диктаторът инквизитор на България е прасето простак бойко борисов ...... никакъв пеевски , той е въшка лазеща на гърба на простака бандит !

    Злото е ...... простакът борисов !!!!!

    Не го забравяйте !!!!!!

    -2500

    3

    Сикаджийска Мутра - Буда

    13.10 2025 в 21:02

    -0
    +2
    Уважаеми ПП ние сме в диктатура от 2019 г.

    Въртяхте се , сукахте се , тричеха ви пеевски-простакборисов и още не сте осъзнали ,че сме в непреодолим диктаторски режим на двете прасета !

    Причината е известна от векове , населението ....населението е е от продажници ,страхливци .....неспособно да бъде свободно !

    Простотията е емблема на това население ......затова и държавата му е провал във всяко отношение !

    Само някой отвън може нещо да промени , както винаги ,населението няма качества , като достойнство ,чест , отговорност , почтеност .

    Тук ще спомена за пореден път .....в двора на сградата -кооперация в която живея , мутри са си направили сборен пункт ... за хазарт , наркотици , кръчма .

    Това право им дава етажната собственост ,поради корумпираност , страх , нехаъство , безотговорност....пълно припокриване с обобщените качество но цялото население ....

    Няма съмнение ,че в сградата в която живея , битуват българи ..... инициатива , отговорност , ....нула!

    2020

    2

    baba Yaga

    13.10 2025 в 20:57

    -0
    +2
    Интересува ме, след преброяването скоро побликуваха резултата, коригира а ли хората, които имат право на глас в общината, или при 6500000 народ същите имат право на глас, и който не гласува, няма право да протестира.

    -1195

    1

    Трицигулуптор

    13.10 2025 в 20:51

    -0
    +0
    Кога леко встрани от нас играеше тоягата по опоненти - пляскахте.
    Сега като ви пляскат вас рИветИ ....
    Що бре???

     