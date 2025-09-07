Плевенчани готвят колективна жалба до четири институции заради безводието

На протест срещу безводието пред сградата на Община Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба до институциите, а гражданите бяха приканени да се подпишат, когато събирането на подписите започне. Призива отправи Даниела Христова от Гражданско сдружение „Контракорупция“, съобщава БТА.

Жалбата ще бъде внесена в четири институции: Община Плевен, Областна администрация, прокуратурата и омбудсмана на Република България. Тепърва в града ще бъдат определени местата, на които ще се събират подписите.

"Жалбата ще бъде за всички несвършени своевременни действия през последните три седмици, както и за искания какво точно да се направи, за да бъдат решени проблемите", каза Даниела Христова.

Текстът на жалбата ще бъде уточнен допълнително и оповестен публично и в социалните мрежи.

"Искрено вярвам, че всички тук ще направите така, че поне десет човека от вашите семейства да съберат още по десет подписа, за да можем да бъдем достатъчно твърди в исканията си и управниците да разберат, че ние няма да се откажем от това, което ни е в право", каза Христова пред протестиращите.

Председателят на Движение "Защита на гражданите и държавата" професор Петьо Хаджиев прикани плевенчани да направят граждански трибунал и така да станат местната контролна власт.

По време на протеста беше дадена думата на всеки, който желае да се изкаже. Множеството изрази своето желание за продължаване на протестите.

Преди три седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест. Проблемът с водоснабдяването предизвика протести на плевенчани и миналата година, които започнаха в началото на декември.

По-рано днес протестиращи затвориха за един час пътния възел край плевенското село Ясен.