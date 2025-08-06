Одобрен е проект на финансов договор между България и ЕИБ

Правителството одобри проект на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 - 2027 (СПЗ)“ (Б) и упълномощи министъра на финансите да го подпише от името на страната.

Проектът на Финансов договор представлява втори структурен програмен заем за покриване на националното съфинансиране по проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на ЕС, при споделено управление през програмния период 2021 - 2027 г. по програмите „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Развитие на регионите“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Първият финансов договор е сключен през 2024 г. и е ратифициран от Народното събрание със закон, приет на 16 януари 2025 г.

Договорът ще допринесе за успешното изпълнение на целите на допустимите програми. Това ще спомогне за развитието на железопътната и пътната инфраструктура, вкл. стратегически важни пътнотранспортни коридори, интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за управление на водите и отпадъците, за повишаването на енергийна и ресурсна ефективност на сградите и производствата, за разработка на иновативни продукти и услуги и подобряване на конкурентните предимства на страната, за постигането на устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната и на устойчив и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.