Нидал Алгафари: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''

Политическият анализатор Нидал Алгафари, баща на депутата от ГЕРБ Николай Алгафари, обяви в ефира на bTV, че е виждал Делян Пеевски два пъти в живота си, след което обаче потвърди, че е бил на посещение в кабинета му точно преди да бъде гост в сутрешния блок на телевизията миналата седмица.

"Не е точно така, но приблизително", отговори Алгафари на въпроса на Мария Цънцарова дали посещението е било преди участието му при тях. Поводът за въпроса ѝ са снимки, публикувани миналата седмица в социалните мрежи, на които се вижда как Нидал Алгафари влиза в кабинета на Пеевски в Народното събрание преди участието си в сутрешния блок.

"Не знам кой е снимал, трябваше да ми викне нещо да се обърна и да се усмихна, а не да ме снимат в гръб. Няма нищо лошо да отидеш в кабинета на г-н Пеевски, на г-н Борисов, и на г-н Слави Трифонов, защото това са хора, от които трябва да разбереш какво се случва в държавата. Срещал съм се не само с г-н Пеевски, мога да изброя поне 50 имена на големи фигури."

Попитан какво е разбрал по време на разговора си с Делян Пеевски в кабинета му Алгафари отговори:

"Че ще е хубаво. Че ще е прекрасно. Че ще направят всичко по силите си, за да не се случи голямата криза и това, което се надяват от опозицията - че ще излезем от еврозоната."

На въпрос защо не е посетил Бойко Борисов, при положение, че синът му Николай е в парламентарната група на ГЕРБ, отвърна:

"Ходил съм при г-н Борисов няколко пъти, само че не сте ме снимали тогава. (...) Искал съм да разбера неговото мнение по много въпроси и съм чувал неговите версии. Разговорът ни (б.а. с Пеевски) не беше така дълъг, за съжаление. В някоя от близките срещи се надявам да мога да разбера (б.а. как ще изглежда държавата с главно "Д")."

Нидал Алгафари каза, че не може да споделя идеите на "ДПС-Ново начало", но че "приема и харесва, че Делян Пеевски е решил да направи всичко по силите си да има държава с главно "Д":