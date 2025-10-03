Нидал Алгафари: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''

Приемам и харесвам, че Делян Пеевски е решил да направят всичко по силите си да има държава с главно "Д", каза политическият анализатор

Ружа Райчева 03 октомври 2025 в 10:53 6452 13
Нидал Алгафари в сутрешния блок на bTV

Снимка Стопкадър bTV
Политическият анализатор Нидал Алгафари, баща на депутата от ГЕРБ Николай Алгафари, обяви в ефира на bTV, че е виждал Делян Пеевски два пъти в живота си, след което обаче потвърди, че е бил на посещение в кабинета му точно преди да бъде гост в сутрешния блок на телевизията миналата седмица. 

"Не е точно така, но приблизително", отговори Алгафари на въпроса на Мария Цънцарова дали посещението е било преди участието му при тях. Поводът за въпроса ѝ са снимки, публикувани миналата седмица в социалните мрежи, на които се вижда как Нидал Алгафари влиза в кабинета на Пеевски в Народното събрание преди участието си в сутрешния блок. 

"Не знам кой е снимал, трябваше да ми викне нещо да се обърна и да се усмихна, а не да ме снимат в гръб. Няма нищо лошо да отидеш в кабинета на г-н Пеевски, на г-н Борисов, и на г-н Слави Трифонов, защото това са хора, от които трябва да разбереш какво се случва в държавата. Срещал съм се не само с г-н Пеевски, мога да изброя поне 50 имена на големи фигури."

Попитан какво е разбрал по време на разговора си с Делян Пеевски в кабинета му Алгафари отговори:

"Че ще е хубаво. Че ще е прекрасно. Че ще направят всичко по силите си, за да не се случи голямата криза и това, което се надяват от опозицията - че ще излезем от еврозоната."

На въпрос защо не е посетил Бойко Борисов, при положение, че синът му Николай е в парламентарната група на ГЕРБ, отвърна: 

"Ходил съм при г-н Борисов няколко пъти, само че не сте ме снимали тогава. (...) Искал съм да разбера неговото мнение по много въпроси и съм чувал неговите версии. Разговорът ни (б.а. с Пеевски) не беше така дълъг, за съжаление. В някоя от близките срещи се надявам да мога да разбера (б.а. как ще изглежда държавата с главно "Д")."

Нидал Алгафари каза, че не може да споделя идеите на "ДПС-Ново начало", но че "приема и харесва, че Делян Пеевски е решил да направи всичко по силите си да има държава с главно "Д":

"Който както иска да го тълкува, но държава с главно "Д" значи да имаме стабилна държава. Харесва ми, че този човек е решителен и ще даде всичко от себе си това да се случи, независимо всички други какво правят."

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    Муню

    03.10 2025 в 13:27

    АлТаПари, мазно кафенце изпи и сменя на началника си.
    Явно цял живот е бил нищожество.
    Сега е ред на сина, а?

    Niko Kolev

    03.10 2025 в 13:04

    Който е харесвал бай Тошо, няма как да не харесва г-н Борисов. Между. тях има особена духовна връзка, даже бих казал, че г-н Борисов е инкарнация на бай Тошо.

    Петрак

    03.10 2025 в 12:37

    Боклук мръсен. Ще дойде време да се плаща

    danvan

    03.10 2025 в 12:18

    Прасето си ги купува наред ...

    Но в този случай парите ... миришат.

    На кочина.

    kosmio

    03.10 2025 в 11:47

    Чета, че му се е усладил задника и на плевенското мекере

    Moirae

    03.10 2025 в 11:38

    Същият, срещу когото имаше 300 дни протести 2013 заради назначаване за шеф на ДАНС, днес е министър-председател. Откъде дойде това търпение?

    Октим

    03.10 2025 в 11:36

    Това е! Нали и тази отрепка трябва да папка ... ??? И как да го направи? По единствения начин, който може всяка една мазна арабска шармута (شرموطة - може да намерите превода из нета)!

    Джендо Джедев

    03.10 2025 в 11:31

    "Д"-то в държавата с главно "Д" идва от "Делян", а не от "Държава".

    elvaquero

    03.10 2025 в 11:30

    чувал съм от приятели и познати, че има проститутки, които отказват да обслужват хора от малцинствата. бай алгафари не отказва на НИ-КОЙ.

    случайно прочетох

    03.10 2025 в 11:27

    "мога да изброя поне 50 имена на големи фигури."
    Колко големи? 150-200кг?
    Много ниско падна този човек. Беше хлъзгав и преди, но сега удари дъното....
     
