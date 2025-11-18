Назарян ще участва във Форума за демокрация на ЕП в Брюксел

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва в Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран на 19 ноември 2025 г. от Европейския парламент в Брюксел.

Основна цел на форума е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси. В него ще участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти, посочват от администрацията на НС.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и председателят на датския парламент Сьорен Гаде ще направят обръщения на откриването на Парламентарния форум за демокрация 2025. Ще бъдат представени стратегии и добри практики за укрепване на доверието в демокрацията и нейните институции с акцент върху движенията на местно ниво, гражданското участие и ангажирането на младежите в демократичните процеси.

Предвижда се председателят на Народното събрание Рая Назарян да направи изказване в рамките на първата сесия на форума на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“, става ясно от прессъобщението.

Мнения по нея ще представят също председателят на португалския парламент Хосе Педро Корея де Агиар-Бранко, председателят на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент Свен Симон и заместник-председателят по връзките с европейските организации на гражданското общество, включително Европейската гражданска инициатива Николае Штефънуца, съобщават още от Народното събрание.