Междинни резултати: ''ДПС-Ново начало'' води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик

Обработени са почти всички протоколи от изборите за Общинския съвет в Пазарджик. Остава да се приемат около 10–15 протокола от общо 151. Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".

На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция.

Малко над 35,9% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.

В изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове.

"Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 сигнала, които бяха за агитация чрез хора и предизборни материали. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той и посочи, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава купуване на гласове".

Председателят на ОИК-Пазраджик подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.