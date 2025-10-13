Междинни резултати: ''ДПС-Ново начало'' води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик

OFFNews 13 октомври 2025 в 07:35 5158 8
Избори

Снимка БГНЕС/ХРИСТИНА ВЛАДИМИРОВА
Избори, Пазарджик

Обработени са почти всички протоколи от изборите за Общинския съвет в Пазарджик. Остава да се приемат около 10–15 протокола от общо 151. Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".

На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция.

Малко над 35,9% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.

В изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове.

"Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 сигнала, които бяха за агитация чрез хора и предизборни материали. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той и посочи, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава купуване на гласове".

Председателят на ОИК-Пазраджик подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", допълни Димитров.

    2970

    8

    Джендо Джедев

    13.10 2025 в 09:46

    -0
    +0
    При 35% избирателна активност - така ще е. Шиши освен магазини "За хората" ще отвори и изкупвателни пунктове за гъби. Той има бизнес нюх - при толкова много гъбари ще се развърти добър алъш-вериш.

    Обаче интересно е друго - дали някой от гъбарите ще събере куражец да мъцне под тая тема.

    142

    7

    Октим

    13.10 2025 в 09:27

    -0
    +6
    Тц, тц, тц! Просто не мога да повярвам...

    500

    6

    Незначителен червей

    13.10 2025 в 09:15

    -0
    +0
    Избраните общински съветници, дирекно след пресконференцията в затвора.

    2000

    5

    toapa

    13.10 2025 в 09:10

    -0
    +5
    Каква изненада!

    3248

    4

    user4eto

    13.10 2025 в 08:56

    -0
    +9
    Това е показателно как ще свършат евентуални парламентарни избори. След това гъби няма да растат.

    1005

    3

    Шпагата

    13.10 2025 в 08:52

    -0
    +5
    На гъбарите .....с 200...

    3550

    2

    pr07ecH70r

    13.10 2025 в 07:51

    -0
    +6
    Каква изненада!!! Шиши победител! хахахахахаха

    2970

    1

    Джендо Джедев

    13.10 2025 в 07:51

    -0
    +6
    Пффффффхахахахахаха! Черното Ауди е свършило работа! :D
     
    X

