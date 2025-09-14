Крум Зарков за случая с Коцев: Не може да задържаш някого, за да трупаш доказателства

„Не може да задържиш някого, за да събираш доказателства. Ние не може да знаем каква е истината. Ако този човек е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора“.

Това коментира бившият правен секретар на президента и министър на правосъдието Крум Зарков за случая с варненския кмет Благомир Коцев в ефира на БНТ. Той поясни, че съществуват ясни условия, при които най-тежката мярка - задържане под стража - може да се прилага, и добави, че дългите съдебни определения понякога не убеждават обществото и подхранват усещането за политически процес.

Според него правителството е парализирано по отношение на съдебната власт, която също страда от неспособността на мнозинството да предприеме необходимите действия.

„Вотът на недоверие е прицелен в това, което вносителите наричат завладяна държава, и е нормално Бойко Борисов да го подценява. Това е ахилесовата пета на това правителство. Въпросът за съдебната реформа е единственият, който може да обедини необединимите опозиции – президента, евроатлантиците и националистите,“ добави той.

Зарков смята, че вотът по същество няма да свали правителството, но ако наложи трайно темата за върховенството на закона, с времето може да подкопае единството му. По думите му в България все още няма диктатура, но страната се управлява от олигархия.

„Виждаме едно правителство, което е слабо, и именно тази слабост му дава стабилност, защото не застрашава никого от реално властващите. От друга страна виждаме мнозинство, което само се нарича малцинство, защото очевидно се срамува да нарече истинската си конфигурация“, допълни той.

По отношение на вътрешната структура на управлението, Зарков посочи, че между Борисов и Пеевски има пълен синхрон, който е в основата на управлението. Той добави, че малките партньори – БСП и ИТН – приемат това лидерство и не го оспорват, а министър-председателят според него остава почти напълно в сянка спрямо двете ключови фигури.

На въпрос възможно ли е да стане кандидат-президент на БСП, Зарков отговори, че никой не е говорил с него и заяви, че много повече го вълнува състоянието на партията. Според него тя "изглежда в безпомощна ситуация" и се страхува от избори, което я прави "безгласна буква в управлението".