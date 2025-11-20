ГЕРБ предлагат коледни добавки за бедните пенсионери от 120 лв.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов ''толкова щедър бюджет никога не е имало''

OFFNews 20 ноември 2025 в 09:41 942 2
Бойко Борисов

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

ГЕРБ ще предложи коледните добавки за пенсионери под прага на бедност да са в размер на 120 лв. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Ние предложихме 120 лв. да са коледните добавки за хората под прага на бедност. Сутринта разговарях с колегите от другите партии. Ще се направи ССУ. Ще чуем и ИТН, БСП вече се изявиха. И ще вземем общо решение", добави той.

По думите му в бюджета има пари за отпускане на коледни добавки.

"Толкова щедър бюджет никога не е имало", смята Борисов.

Във връзка с твърденията на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че Борисов е имал "тайна закуска в Банкя" с Румен Спецов и Валентин Златев, той заяви, че който го познава, знае, че не закусва и не обядва.

"Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имало такава среща. Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща- такива ревизии ми е сътворявал, но не мога да си кривя душата, че не бе добър шеф на НАП. Асен Василев ме увери, че това е най-добрият шеф на НАП", каза Борисов.

По отношение на искането на "Възраждане" да се проведе референдум за еврото, лидерът на ГЕРБ посочи, че Европейското законодателство е прието и България е член на еврозоната от 1 януари. 

    2970

    2

    Джендо Джедев

    20.11 2025 в 10:13

    -0
    +0
    Джипката да не се е повредила нещо? Обикновено Боце раздава пари от нея...

    3732

    1

    TheRealDruckertreiber

    20.11 2025 в 09:56

    -0
    +2
    Бойчето е истински бащица на бедния народец!
    Машалла!
    (Ту-туу!)
     
