ГЕРБ брани Даниел Митов и от блиц контрол в парламентарната вътрешна комисия

Председателят на вътрешната комисия в парламента Маноил Манев от ГЕРБ пази вътрешния министър Даниел Митов от изслушване.

Днес от 14:30 ще е първото заседание на вътрешната комисия за новия сезон, но в дневния ред не е включено традиционния блиц контрол на министъра, отбеляза в кулоарите на Народното събрание председателят на ДСБ Атанас Атанасов.

Той каза, че ПП-ДБ ще предложи Митов, както и главният секретар на МВР, да бъдат изслушани по казуса с боя на полицейския началник в Русе Николай Кожухаров и група тинейджъри на 4 септември.

"Искаме да бъде изслушан и главният секретар, защото той отговаря за цялата оперативна дейност на министерството и всички областни директори са негови преки подчинени. Трябва да се изяснят много важни детайли във връзка с този инцидент", заяви Атанас Атанасов.

Дневният ред на вътрешната комисия днес се съдържа само от две точки - ратифициране на проект между България и Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси и точка "разни".

Вчера предложението на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) да бъде изслушан премиера по казуса бе отхвърлено в пленарната зала. Същевременно на брифинг пред журналисти Даниел Митов каза, че "не вижда причина да подава оставка, след като МВР няма никаква вина".