Гечев обрече бившите си съпартийци: БСП няма да влезе в НС при нови избори

Бившият депутат на БСП и министър на икономиката в кабинета "Виденов" Румен Гечев заяви, че "БСП-Обединена левица" е много вероятно да не влезе в парламента при следващи избори.

В ефира на националното радио Румен Гечев коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е унижен от Делян Пеевски и че "ДПС-Ново начало" няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи отговорност, а пък и сега всъщност управлява.

Според бившия министър и депутат хората стават свидетели на задълбочаване на политическия цинизъм:

"В България няма избори за НС, като бит пазар сме, ДПС преди и ДПС-НН, и ГЕРБ са основните купувачи на гласове по села и паланки. Тези, които управляват България, не са избрани от българския народ. Втората причина е, че хората не гласуват."

Румен Гечев коментира поведението на БСП и позицията на ръководството на партията, която по думите му звучи "ясно и цинично":

"Означава, че петимата от БСП казват: "Искаме да си останем министри по-дълго, каквото и да ни накарат - ще вдигаме ръце и ще гласуваме". Едната им теза беше никога с ГЕРБ и границата е прекрачена. Втората - "Никога с Пеевски", сегашното ръководство подписа санитарния кордон."

Той е на мнение, че Борисов е бил "измамен" и "унизен" от Пеевски. Гечев мисли, че гневният брифинг на Борисов в централата на ГЕРБ миналата седмица не е бил поза, а искрена проява. "Той се държа искрено, не е поза, беше искрено ядосан, но реакцията е била предвидена от екипа на Пеевски", коментира той.

Румен Гечев прогнозира, че бъдещето на БСП е мрачно: