Дянков: 2027 ще бъде година на голяма финансова криза в България

OFFNews 30 октомври 2025 в 09:30 2320 4
Симеон Дянков

Симеон Дянков

2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ. 

За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни".

Министерството на финансите започна нова практика. Един конкретен пример: Това правителство иска да строи правилно инфраструктура. Юни-юли за инфраструктура се харчиха около 1,5 милиарда лева. Което всъщност беше точно програмата за 25 година по бюджет. Август, при положение, че това е много сериозен месец за строителство и е факт, че се строеше много, внезапно излизат около 600 милиона лева факторирани и платени от бюджет. Какво означава това? Не, че не се строи, а просто Министерството на финансите е казало на всички министерства, кажете на тези, които изпълняват поръчките, да не факторират. И по този начин, уж не е дефицит, а реално се строи този дефицит", обясни Дянков.

Според него спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента. 

Разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото, смята Дянков. 

Бившият финансов министър допълни, че в момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения.

    sandman

    30.10 2025 в 10:25

    Това значи ли че през 2028 ще сте 3 млн. питека?

    Хайде хаирлия.

    lans link

    30.10 2025 в 10:22

    Ние понеже сме със завиден финансов статут сега...

    user4eto

    30.10 2025 в 10:22

    За дянков всяка година е годината на постната пица.

    Незначителен червей

    30.10 2025 в 09:58

    Къде ще е Дянков 2027 ,че и аз да използвам мъдрите му съвети?

     
