''Да, България'' предложи: Държавните служители да плащат осигуровки, освобождаване на пенсионерите от МВР

Пакет от десни мерки преди старта на бюджетната процедура за държавния бюджет за 2026 г. обявиха депутатите от "Да, България". Пакетът е разделен в три групи. Той беше предсттавен от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Първата се отнася до ограничаване на неефективните разходи. Включва държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, да има централизирани конкурси за държавни служители, поетапно освобождаване на пенсионери от МВР, ограничения на бонусите в регулатори, ВСС, в администрацията, премахване на почивните бази в администрацията, таргетирани помощи и плащания на база подоходни критерии.

Втората – ограничаване на корупционните разходи. В рамките на бюджетната процедура от ДБ ще предложа общинските проекти да бъдат приоритизирани на база първия подал и да се дигитализира процесът.

Ще предложат търговете за частните болници, уведомленията за хоспитализации, ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, прозрачност на системата на БАБХ, фиксиран таван за кредитите на ББР, изисквания за прозрачност при капитализацията на публични предприятия, пакет мерки в Закона за обществените поръчки.

Третата касае подобряване на бизнес средата. Колкото и да ограничим разходите, трябва икономиката да генерира стойност, смятат от "Да, България".

ДБ предлагат закон за насърчаването и използването на изкуствения интелект, данъчни облекчения за реинвестиране на печалба и инвестиции в развойна дейност, отпадане на ДДС дневници, въвеждане на електронни фактури, възможност годишният отпуск, натрупан по време на майчинство, да бъде използван почасово от съответния родител.

"Правителството харчи като луд с картечница. Близо 500 млн. лв. е новият дълг, който тези хора взимат всяка седмица", заяви Мартин Димитров от "Демократична България" по време на брифинг пред медиите в парламента.

По думите му това е негативен рекорд в националната история на България и води страната към криза.

"Ако сега бъдат взети серия десни мерки, това може да бъде преодоляно. Може рисковете пред България от румънски и гръцки сценарий да бъдат избегнати. Можем да избегнем покачването на данъците, ако сега се вземат мерки за понижаване на разходите. Такива мерки до момента няма обаче", каза Димитров.

Относно предложения законопроект от ИТН, с който вносителите искат затвор за разпространяване на информация за личния живот – до 6 години лишаване от свобода и глоби, Божанов подчерта, че изглежда се налага цензура.