ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот

"Има такъв народ" предлага промяна в Наказателния кодекс, с която разпространяването на информация за нечий личен живот да се наказва със затвор от 1 до 6 години. Ако се приеме, това сериозно би засегнало медиите и журналистите.

Законопроектът е внесен в деловодството на парламента на 7 октомври от Александър Рашев и група народни представители от ИТН, сред които е и Тошко Йорданов - доскорошен водещ на предаване в телевизия 7/8 и дългогодишен сценарист на шоуто на лидера на партията Слави Трифонов.

Сега обаче ИТН предлага частта от Наказателния кодекс (НК) - "Престъпления против личността", да се разшири и е нея да се включат и обществените отношения, които "осигуряват неприкосновеността на правото на личен живот като самостоятелно основно право на човека". Аргументират се с актове от европейското право и действащата в Конституцията уредба на правото на личен живот.

ИТН предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие.

"Така се отчита базовата характеристика на упражняването на правото на личен живот, че какви факти и обстоятелства от него стават достояние на други лице и обществото като зависи единствено и само от волята на физическото лице, за чийто живот се отнасят", пише в мотивите на законопроекта.

Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

Приеме ли се законопроектът разпространяването на информация за личния живот - независимо как - ще стане сериозно престъпление.

Наказанията ще варират от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв. При "особено тежко нарушение" или при настъпили тежки последици за обекта на личната информация - от 2 до 6 години и глоба от 3000 до 8000 лв.

При разследването на подобно "престъпление" ИТН предлагат да се регламентира и употребата на специални разузнавателни средства (СРС), към които разследващите прибягват при тежки престъпления. Това е нужно, за да се осигурят "адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление", аргументират се от партията на Слави Трифонов.