Борисов си спомни кварталния в Банкя: Като минеше, всичко се прибира. И не ни е бил

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов осъжда поста във фейсбук на депутата си Любен Дилов, в който той сподели чечтата си полицията да бие.

"Има много остър, сатиричен, хаплив език, но много пъти ме е учудвал с постовете си. Този пост, който е пуснал, аз го осъждам и се надявам той да не го мисли това и в опита си да бъде интересен да го е пуснал, каза Борисов в Кюстендил. Той е на сбирка на младежката политическа академия на партията си.

За случая в Русе пък Борисов заяви: Грешката в Русе е, че МВР избърза. И обясни, че е МВР е допуснало грешка, като е излязло със собствена версия, преди да са ясни всички факти и обстоятелства.

Борисов си спомни и за кварталния милиционер в Банкя: "В Банкя имаше квартален, който като минеше, и всичко се прибира. И не ни е бил. Превенцията е силата на МВР, не боят, каза още лидерът на ГЕРБ.

"От ГЕРБ не може да излизат такива постове", отсече той. И отбеляза вълната от език на омразата, съпроводила убийството на консервативния активист в САЩ Чарли Кърк. "Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Дори не можах да повярвам на това, което прочетох. Боят, насилието, поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, то ще им се върне и се връща, добави Борисов.

За предстоящия вот на недоверие, който ПП-ДБ, МЕЧ и АПС внесоха в парламента, Борисов коментира, че това предопределя президентските избори. Според него вотът ще бъдат спечелен от лявопопулистки кандидат. "С кои очи ПП-ДБ ще свалят правителството и утре ще кажат – ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат", попита реторично Бойко Борисов.