Асен Василев: За клеветите на Пеевски ще си търся правата в съда

За клеветите от Пеевски ще търся правата по съдебен ред, но се видя и нещо друго - видя се един безпомощен човек, който крещи и заплашва. Единственото нещо, което се изисква от българските граждани и от министрите на правителството, от съдии и прокурори, е да му кажат да си ходи там, откъдето е дошъл и да не си превишава правомощията.

Това каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев при откриването на кампанията на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пазарджик, където на 12 октомври ще се проведат избори за общински съветници, цитиран от БТА.

Той посочи, че ако гражданите в Пазарджик гласуват, няма да има значение колко гласа е купил Пеевски, "защото при 20 % избирателна активност, купените гласове сигурно ще са половината".

Това, което е изключително важно да се каже не само на пазарджиклии, но и на всички граждани, е че битката тук е като навсякъде в България - новият кмет Петър Куленски, който започна да почиства града, срещу стария кмет, който държи старата фирма за боклук. Гражданите имат избор - или да гласуват и нещата да се случат по мирен начин, или да продължат да ги ограбват и да пълнят касичките на Делян Пееевски, добави още Василев.

Василев посочи, че не смята да дъбе арбитър между Пеевски и Борисов.

"В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на провосъдието, който гласува този закон на шестия месец да се сменя главният прокурор. Да се свика Висшият съдебен съвет, да свикат прокурорската и съдебната колегия и да им се обясни какво е имал предвид авторът, когато е написал законът за тези шест месеца. Време е да се сложи ред в държавата", каза той.

В коментар за водната криза лидерът на Промяната заяви, че не създаването на комисии, а реална работа могат да решат проблема с безводието.

"Ако говорим конкретно за Плевен, знаете, че още през декември 2023 година всеки град можеше да заяви от какво има нужда. Тук в Пазарджик кметът заяви, че село Ивайло се нуждае от ВиК цикъл, скоро ще е готов, въпреки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството бави плащанията. Пазарджик е оправен, ще се оправят и селата, коментира Василев.